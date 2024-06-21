Минобороны до конца года планирует открыть 40 рекрутинговых центров — Finance.ua

Минобороны до конца года планирует открыть 40 рекрутинговых центров Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Минобороны до конца года планирует открыть 40 рекрутинговых центров

Министерство обороны Украины до конца этого года планирует открыть 40 рекрутинговых центров.

Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в общенациональном эфире телемарафона «Единые новости».

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«Рекрутинговые центры, которые открываются по всей Украине — их уже 25, а планируем до конца года открыть 40 — это все о том, чтобы мотивировать людей работать в армии, в Силах обороны, по своей специальности», — сказал он.

Лазуткин уточнил, что в рекрутинговых центрах можно узнать, в каких подразделениях и какие есть вакансии.

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«Специалист центра предоставит человеку рекомендательное письмо, с которым он идет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Затем проходит обучение, проходит военно-врачебную комиссию, и уже знает, куда попадет. Затем человек подпишет контракт в подразделении и служит именно там, где он хочет. Есть директива Генштаба, которая сейчас упорядочивает этот процесс, чтобы рекомендательное письмо работало и человек попал именно туда, куда он выбрал», — рассказал он.

Спикер МОУ также заверил, что повестки в рекрутинговых центрах не будут раздавать.

Укрінформ По материалам:

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