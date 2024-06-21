Минобороны до конца года планирует открыть 40 рекрутинговых центров — Finance.ua
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Минобороны до конца года планирует открыть 40 рекрутинговых центров

Казна и Политика
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Минобороны до конца года планирует открыть 40 рекрутинговых центров
Минобороны до конца года планирует открыть 40 рекрутинговых центров
Министерство обороны Украины до конца этого года планирует открыть 40 рекрутинговых центров.
Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в общенациональном эфире телемарафона «Единые новости».
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«Рекрутинговые центры, которые открываются по всей Украине — их уже 25, а планируем до конца года открыть 40 — это все о том, чтобы мотивировать людей работать в армии, в Силах обороны, по своей специальности», — сказал он.
Лазуткин уточнил, что в рекрутинговых центрах можно узнать, в каких подразделениях и какие есть вакансии.
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«Специалист центра предоставит человеку рекомендательное письмо, с которым он идет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Затем проходит обучение, проходит военно-врачебную комиссию, и уже знает, куда попадет. Затем человек подпишет контракт в подразделении и служит именно там, где он хочет. Есть директива Генштаба, которая сейчас упорядочивает этот процесс, чтобы рекомендательное письмо работало и человек попал именно туда, куда он выбрал», — рассказал он.
Спикер МОУ также заверил, что повестки в рекрутинговых центрах не будут раздавать.

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По материалам:
Укрінформ
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