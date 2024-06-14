Раздают ли повестки в рекрутинговых центрах — Finance.ua

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Раздают ли повестки в рекрутинговых центрах

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Раздают ли повестки в рекрутинговых центрах
Раздают ли повестки в рекрутинговых центрах
В рекрутинговых центрах не выдают повестки. Во время разговора со специалистом можно посоветоваться и узнать, какие вакансии есть в тех или иных подразделениях.
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телеканала «Киев».
«База всех вакансий в войске объединена. Таким образом можно узнать и в рекрутинговом центре, куда можно прийти и пообщаться непосредственно со специалистом, который что-то посоветует, что-то расскажет о тех или иных подразделениях, где есть те или иные вакансии», — заявил Лазуткин.
Он добавил, что вакансии также можно искать и на онлайн-платформах, например, на Lobby X. На сайте также можно просмотреть дополнительную информацию о требованиях, а также о заработке.
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«Или же можно прийти непосредственно в рекрутинговый центр и поговорить со специалистом. Все-таки непосредственно общение может раскрыть больше информации. Также в рекрутинговых центрах не выдают повестки. Он (человек. — Ред.) узнает, поинтересуется, расскажет о себе, и в соответствии с его профессией ему найдут какое-нибудь предложение», — объяснил Лазуткин.
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Вакансии в армии

Стоит добавить, что только недавно Министерство обороны запустило сайт «Будь собой», где можно найти вакансию в Силах обороны. Как и упоминалось выше, еще одной онлайн-платформой является Lobby X.
В частности, всеукраинскую рекрутинговую кампанию начало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Прежде всего это касается гражданского населения. Подробнее о кампании можно почитать по ссылке.
По материалам:
РБК-Україна
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