Служба в ВСУ: смогут ли граждане с повестками обращаться в рекрутинговые центры — Finance.ua

Служба в ВСУ: смогут ли граждане с повестками обращаться в рекрутинговые центры Сегодня 14:04 — Личные финансы

Служба в ВСУ: смогут ли граждане с повестками обращаться в рекрутинговые центры, Фото: Depositphotos

Граждане, которым вручили повестку, могут обращаться в рекрутинговые центры для поиска вакансии и желаемой должности в ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец.

Он отметил, что получение повестки никак не запрещает гражданину приходить в рекрутинговый центр для поиска вакансии и желаемой должности в ВСУ.

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Бежевец подчеркнул, что речь идет о наличии повестки для сверки учетных данных.

«Не говорим о повестке, когда человек уже прошел ВВК и уже фактически готов к отправке в часть, нет. По повесткам, которые предоставляются людям для сверки учетных данных, даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает», — объяснил Бежевец.

Напомним, в 2024 году в пяти регионах Украины было открыто 10 рекрутинговых центров. Еще более 20 таких центров планируется открыть до августа.

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