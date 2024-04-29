Айтишники в ВСУ: сколько специалистов служат по своему основному направлению — Finance.ua

Айтишники в ВСУ: сколько специалистов служат по своему основному направлению Сегодня 13:01 — Личные финансы

Айтишники в ВСУ: сколько специалистов служат по своему основному направлению

Почти половина айтишников, ушедших в ВСУ за последние полгода, сразу получили IT-роль. Два года назад таких было всего 14%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Портрет айтишников на службе

ІТ-специалисты, которые уже присоединились к Силам обороны или планируют это сделать в ближайшее время, чаще всего имеют высокую квалификацию: около половины из них — айтишники уровня Senior+, а более трети имеют от 10 лет опыта в ІТ.

Средний возраст айтишников в армии выше среднего возраста в отрасли (36 лет против 30 лет). У 98% специалистов, которые служат, возраст от 25 лет. Среди планирующих идти в армию в ближайшее время молодежи больше: 12% из них еще нет 25 лет.

Разработчики составляют около половины айтишников в силах обороны. Среди тех, кто планирует в ближайшее время присоединиться к армии, растет доля нетехнических специалистов — 15% против 9% из тех, кто уже в армии.

Почти все айтишники в Силах обороны сегодня мужчины. Но женщины среди тех, кто в ближайшее время планирует присоединиться к войску (8% против 2% среди служащих).

Инфографика: Dou.ua

Сколько времени уже служат

62% айтишников, которые служат в Силах обороны, присоединились к войску в начале полномасштабного вторжения.

15% ІТ-специалистов, служивших после начала полномасштабного вторжения, уже уволились со службы. Активнее увольняются те, кто пошел служить раньше: уже 20% тех, кто присоединился к войскам в начале полномасштабного вторжения.

Инфографика: Dou.ua

66% специалистов в Силах обороны выполняли задачи в районах боевых столкновений. Однако айтишники, попавшие на службу в течение последнего года, гораздо реже бывали на переднем крае, чем те, кто пошел служить в первый год полномасштабной войны (36% против 74%). А среди айтишников, которые в армии последние полгода, только 17% работали в зоне боевых действий.

Работают по ІТ-направлениям

22% айтишников работают в Силах обороны по своей ІТ-специализации. Еще 25% выполняют задачи, связанные с ІТ, однако не по своему основному направлению.

Присоединившиеся к войску в течение последнего года чаще работают по своей ІТ-специализации или выполняют причастные к ІТ задачи, чем те, кто пошел служить в первый год войны (57% против 45%).

Инфографика: Dou.ua

Однако на этом пути есть препятствия. 71% айтишников, чья работа в Силах обороны не связана с ІТ, хотели бы перевестись на должность, соответствующую их ІТ-квалификации, однако не видят возможностей для этого.

Справка Finance.ua:

еще в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали крупные онлайновые платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а также Государственная служба занятости;

Министерство обороны ввело новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные силы Украины;



в областных центрах и крупных городах Украины планируется открыть 27 центров рекрутинга в первом полугодии 2024 года;



в Минобороны анонсировали смарт-мобилизацию в Украине. Подать заявку на мобилизацию можно будет в два клика.

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Dou По материалам:

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