Служба в ВСУ: какое количество граждан обратилось в рекрутинговые центры — Finance.ua

Служба в ВСУ: какое количество граждан обратилось в рекрутинговые центры
Сейчас в Украине уже функционируют 22 рекрутинговых центра, в которые уже обратилось более 6600 человек.
Об этом во время презентации в Киеве проекта «Техно рекрутинг», касающегося специализированной технической дорекрутинговой подготовки граждан, заявил уполномоченный представитель Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.
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«У нас уже создана сеть из 22 (рекрутинговых — ред.) центров по всей стране, и она сейчас активно развивается и разрастается», — отметил Бежевец.
По его словам, эта сеть уже показывает хорошие результаты.
«На сегодняшний день уже более 6600 человек обратились (в эти центры — ред.), для около 1,5 тысячи подбираются вакансии, (они — ред.) сконтактированы с воинскими частями, учебными центрами. И примерно 150 человек уже военнослужащие», — проинформировал представитель Минобороны.
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Напомним, граждане, которым вручили повестку, могут обращаться в рекрутинговые центры для поиска вакансии и желаемой должности в ВСУ.
Также Министерство обороны запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников. Набор граждан, желающих служить операторами БПЛА, будет проходить через Центры рекрутинга украинской армии.
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