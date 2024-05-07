Ключевые изменения в военном рекрутинге — Finance.ua

Ключевые изменения в военном рекрутинге Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Ключевые изменения в военном рекрутинге

Уже около 4 месяцев на Work.ua работает отдельный функционал для привлечения специалистов в Силы обороны. Это направление важно для обороноспособности страны.

Об этом сообщает кадровый портал Work.ua.

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В апреле 599 подразделений имели хотя бы одну вакансию на work.ua/zsu/ , что на 18% больше показателей марта. Напомним, в декабре 2023 года таких подразделений было 146.

Количество предложений работы выросло почти на четверть и составляет 4170 вакансий.

Как и в марте, в апреле больше всего вакансий от Сил обороны есть в категориях «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес», «Телекоммуникации и связь», «Медицина, фармацевтика», «Рабочие специальности, производство».

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В апреле Силы обороны получили 15 243 отклик соискателей, что на 7% меньше, чем в марте. Это повлияло и на вновь снизившийся средний показатель конкуренции.

Среди соискателей, откликавшихся на вакансии Сил обороны в апреле, 40% женщин и 60% мужчин. Интересно, что в апреле увеличилась доля откликов от мужчин младше 35 лет.

Напомним, онлайновые платформы, сотрудничающие с Минобороны, размещают на своих ресурсах вакансии Сил обороны. Они — только звено между военными подразделениями и заинтересованными кандидатами. То есть отклики рассматриваются уполномоченными лицами подразделения.

Все дальнейшее общение кандидата после первоначального отбора происходит с представителем подразделения. Этому человеку можно задать все вопросы, касающиеся условий службы.

Если кандидат соглашается, подразделение предоставляет ему так называемое письмо-отношение, с которым необходимо прийти в ТЦК и СП и оформиться. Процедура длится несколько дней. Далее — учебный центр, а уже после него человек попадает в выбранную часть.

Договор на службу подписывается до конца особого периода. Хотя есть опция подписать его на определенный срок. Читайте подробнее в статье:

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