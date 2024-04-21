В Минобороны озвучили планы открытия рекрутинговых центров: когда и сколько появится — Finance.ua

В Минобороны озвучили планы открытия рекрутинговых центров: когда и сколько появится Сегодня 08:02 — Казна и Политика

В Минобороны озвучили планы открытия рекрутинговых центров: когда и сколько появится

В этом году в пяти регионах Украины было открыто 10 рекрутинговых центров. Еще более 20 таких центров планируется открыть до августа.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

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В каких регионах Украины открыли рекрутинговые центры

Как отметил Иван Гаврилюк, с 11 февраля в Украине открыто 10 рекрутинговых центров в пяти регионах:

во Львове, Полтаве и Запорожье — по одному;

в Харькове — 2 Центра;

в Днепропетровской области — 6.

«До конца июля по стране должно быть открыто еще 22 таких центра. По состоянию на сегодняшний день через открытые центры уже зафиксировано более тысячи обращений. И более 200 человек уже оформляются на должности. Мы ожидаем, что по результатам работы рекрутинговых центров мы увеличим количество контрактов до четырех-пяти тысяч в месяц», — подчеркнул Гаврилюк.

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По его словам, с начала апреля запущен агрегатор вакансий в ряды Сил обороны Украины, которые были размещены на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua и OLX Работа.

«Теперь в одном месте можно найти единственную ленту из всех вакансий, размещенных на сайтах, подписавших документы о сотрудничестве с Министерством обороны Украины. Мы активно информируем общество о возможностях реализовать себя в Силах Обороны Украины», — отметил замминистра.

130 тыс. откликов на военные вакансии. При этом украинцы проявляют интерес не только к тыловым, но и к боевым специальностям. Напомним, рекрутинговые компании получили околона военные вакансии. При этом украинцы проявляют интерес не только к тыловым, но и к боевым специальностям.

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