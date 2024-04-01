Новые правила военного рекрутинга: 4 важных этапа — Finance.ua

Новые правила военного рекрутинга: 4 важных этапа Сегодня 09:04 — Личные финансы

Новые правила военного рекрутинга: 4 важных этапа

Министерство обороны Украины ввело новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины, предусматривающий четыре этапа, пишет robota.ua.

«Алгоритм призван заменить устаревшие подходы на понятный механизм добровольного вовлечения в военную службу через центры рекрутинга и онлайн», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Теперь Генеральный штаб будет определять воинские части приоритетного комплектования. Согласно военной целесообразности, именно они нуждаются в своевременном пополнении личным составом для уничтожения врага. Список таких частей широкий и в дальнейшем будет пересматриваться раз в месяц. Именно у них кандидаты, прежде всего, могут выбрать себе должность.

Выяснить, входит ли военная часть в список приоритетных, можно у рекрутера или уполномоченного представителя.

Алгоритм зачисления на военную службу

Этап 1. Выбор должности и военной части

Кандидат может выбрать должность и воинскую часть, обратившись:

к рекрутерам в центрах рекрутинга на базе ЦПАУ;

на онлайн-платформах https://lobbyx.army/, https://www.work.ua/zsu/, https://defence.robota.ua/ и https://www.olx.ua/ru/rabota /;

на сайтах воинских частей;

в рекрутинговых центрах отдельных воинских частей;

в ТЦК СП.

Этап 2. Собеседование и коммуникации с воинской частью

После того как кандидат выбрал должность, проходят коммуникации с соответствующей воинской частью (собеседование, проверка физической подготовки, психолого-диагностическое тестирование), которая осуществляет поиск кандидатов на замещение вакантных должностей. По итогам таких коммуникаций военная часть выдает кандидату рекомендательное письмо, с которым необходимо обратиться в ТЦК.

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Этап 3. Оформление в ТЦК СП

Лицо с рекомендательным письмом должно посетить ТЦК СП для уточнения личных данных, прохождения ВВК и профессионального отбора и формирования личного дела.

Если во время отбора определяется несоответствие кандидата на выбранной должности, ему/ей приоритетно предлагаются другие должности в выбранной воинской части.

Этап 4. Направление для прохождения военной службы

Кандидату выдается направление для прохождения военной службы. Если кандидат имеет опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет, он получает направление непосредственно в определенные воинские части в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами. Если такого опыта нет, кандидата отправят в учебный центр.

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