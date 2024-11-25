Набор добровольцев: Сырский приказал каждой бригаде создать подразделение рекрутинга — Finance.ua
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Набор добровольцев: Сырский приказал каждой бригаде создать подразделение рекрутинга

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Набор добровольцев: Сырский приказал каждой бригаде создать подразделение рекрутинга
Набор добровольцев: Сырский приказал каждой бригаде создать подразделение рекрутинга
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
«Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев.
В Генштабе напомнили, что в октябре командирам бригад разрешили призывать добровольцев непосредственно в воинские части без предварительного обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержку.
Ранее в ВСУ функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-морских силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны. В Генштабе подчеркивают, что они и дальше активно развиваются и совершенствуют свои возможности.
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Напомним, Верховная Рада в целом поддержала законопроект о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил военные части (СОЧ) или дезертировал.
На украинском рынке труда кроме ряда профессионалов разных направлений наблюдается дефицит инженеров на производства в оборонно-промышленном комплексе. На уровне с дефицитными профессиями — инженеры на производства оборонно-промышленного комплекса разного рода.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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