Набор добровольцев: Сырский приказал каждой бригаде создать подразделение рекрутинга — Finance.ua

Набор добровольцев: Сырский приказал каждой бригаде создать подразделение рекрутинга Сегодня 12:21

Набор добровольцев: Сырский приказал каждой бригаде создать подразделение рекрутинга

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев.

В Генштабе напомнили, что в октябре командирам бригад разрешили призывать добровольцев непосредственно в воинские части без предварительного обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержку.

Ранее в ВСУ функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-морских силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны. В Генштабе подчеркивают, что они и дальше активно развиваются и совершенствуют свои возможности.

Напомним, Верховная Рада в целом поддержала законопроект о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил военные части (СОЧ) или дезертировал.

На украинском рынке труда кроме ряда профессионалов разных направлений наблюдается дефицит инженеров на производства в оборонно-промышленном комплексе. На уровне с дефицитными профессиями — инженеры на производства оборонно-промышленного комплекса разного рода.

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