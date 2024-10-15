В Дії запустят «Цифровой рекрутинг» — Finance.ua

В Дії запустят «Цифровой рекрутинг» Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В Дії запустят «Цифровой рекрутинг»

Министерство цифровой трансформации планирует внедрить экспериментальный проект по рекрутингу граждан в электронной форме через приложение «Дія».

Об этом говорится в постановлении правительства, имеющемся в распоряжении ЭП.

Отмечается, что участниками проекта могут стать граждане от 18 до 55 лет, у которых есть регистрационный номер налогоплательщика и которые не проходят службу в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях.

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Процесс электронного рекрутинга будет включать в себя выбор воинской части и специальности, подачу заявления о прохождении военной службы по контракту через портал Дія, в частности через мобильное приложение.

Также участники проекта будут самостоятельно подтверждать пригодность к службе без медицинского осмотра и психологического тестирования, указывая в заявлении информацию о состоянии своего здоровья.

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Проект «Цифровой рекрутинг» — это эксперимент Министерства цифровой трансформации, который продлится два года.

Економічна Правда По материалам:

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