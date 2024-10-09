Заявление о компенсации за уничтоженное жилье теперь можно подать через портал Дія — Finance.ua

Заявление о компенсации за уничтоженное жилье теперь можно подать через портал Дія Сегодня 12:12 — Личные финансы

Заявление о компенсации за уничтоженное жилье теперь можно подать через портал Дія

В Украине обновили программу єВідновлення для граждан, чье жилье было разрушено в результате боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Теперь подать заявление о получении жилищного сертификата или средств для восстановления на собственном земельном участке можно на портале Дія или через ЦПАУ.

Это позволит получить компенсацию тем, кто не мог воспользоваться услугой в приложении Дія. В частности, гражданам без РНУКНП, законным и уполномоченным представителям владельцев уничтоженного жилья.

Как подать самостоятельно заявление на портале Дія:

1. Кликните Подать заявление в услуге Компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество. Для этого зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в офисе на портале diia.gov.ua.

2. Выберите объект, за который вы хотите получить компенсацию.

3. Выберите тип компенсации Жилищный сертификат или Денежная выплата. Второй тип доступен для владельцев уничтоженных частных домов, желающих отстроиться на собственном земельном участке.

4. Ответьте на анкетные вопросы.

5. Проверьте и подпишите заявление. Если имущество было уничтожено, присоединение к заявлению совладельцев не обязательно. Каждый совладелец может получить компенсацию в рамках подачи отдельных заявлений.

Законные и уполномоченные представители владельцев уничтоженного жилья могут подать заявления только через ЦПАУ.

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С момента запуска услуги в августе 2023 года граждане получили 10,7 тысячи жилых сертификатов, 4,7 тысячи из них уже реализовано, поэтому их владельцы приобрели новые дома.

Кто может этим воспользоваться? Заявление о получении жилищного сертификата єВідновлення могут подать граждане, чье уничтоженное жилье находится на деоккупированной территории. А также если жилье было уничтожено в громаде, которая находится в зоне боевых действий, однако ситуация с безопасностью позволяет комиссии провести обследование такого жилья.

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