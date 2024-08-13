єВідновлення расширили для еще одной категории граждан — Finance.ua

єВідновлення расширили для еще одной категории граждан Сегодня 15:00 — Недвижимость

єВідновлення расширили для еще одной категории граждан

Возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

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От того, кто именно подается на компенсацию — законный представитель или по доверенности, будет зависеть и то, кто по факту получит деньги. Если будет подаваться законный представитель, то средства отправят на его карту єВідновлення, если по доверенности — на карту заявителя, а не представителя, сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она отметила, что сегодня граждане, которые не могут подать заявление самостоятельно, могут это сделать не только при участии лица, на которое оформили доверенность, но и при участии своих законных представителей. Это актуально в случаях, когда владельцы поврежденного или разрушенного жилья — дети, которым не исполнилось 18 лет, или недееспособные лица.

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Раньше в таких случаях выходом из ситуации было оформление доверенности, но теперь, если речь идет о законных представителях — родителях, близких родственниках, за доверенностью можно не обращаться.

«Во-первых, оформление доверенности — платная услуга. Во-вторых, доверитель, то есть тот, кто дает право действовать от его имени, должен обратиться для оформления доверенности к нотариусу или в ЦПАУ. Но ребенок может банально находиться за границей, или человек недееспособен, если речь идет о взрослом. Тогда оформление доверенности невозможно», — отметила Шуляк.

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Техническая возможность, пояснила Шуляк, заключается в доработке функционала подачи заявлений от представителей заявителя через сотрудников ЦПАУ или нотариусов, а именно:

Работники ЦПАУ и нотариусы теперь могут принимать заявления не только от представителей владельцев жилья по доверенности, но и от его законных представителей без доверенности;

В зависимости от выбранного типа представителя, меняется порядок начисления средств: если подается законный представитель, средства будут начислены на его карту єВідновлення, если по доверенности — на карту заявителя, а не представителя;

Также законного представителя теперь можно выбрать в качестве получателя средств программы єВідновлення, если у поврежденного жилья есть совладельцы и они предоставили на это согласие через Дію или нотариуса.

Шуляк отметила еще одно обновление функционала — теперь одновременно с подачей заявления на єВідновлення в Дії можно заказать справку о несудимости, без которой выплата невозможна.

Справка Finance.ua:

Напомним, украинцы, чье жилье находится на временно-оккупированных территориях, ожидают от Правительства постановления, которое наконец предоставит им возможность подаваться єВідновлення. Отметим, что в июле возможность подаваться на компенсацию по программе получили граждане, чье жилье находится в зоне активных боевых действий.

Кабинет Министров выделил из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии более 428 млн грн на продолжение реализации программы єВідновлення.



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