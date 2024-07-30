В Верховную Раду внесли законопроект, который упрощает процесс получения компенсации єВідновлення — Finance.ua

В Верховную Раду внесли законопроект, который упрощает процесс получения компенсации єВідновлення Сегодня 15:15 — Недвижимость

В Верховную Раду внесли законопроект, который упрощает процесс получения компенсации єВідновлення

Гражданам, которые по тем или иным причинам не внесли свое поврежденное или разрушенное жилье в Государственный Реестр вещных прав (ГРВП), предлагают упростить возможность получить компенсацию. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье, но теперь получать выписку из БТИ будет необязательно.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк и соавтор законопроекта № 11 440

По ее словам, для получения компенсации м поврежденное или разрушенное жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ГРВП). Жилье, право собственности на которое оформлено после 2013 года, там зарегистрировано автоматически. Но жилье, приобретенное ранее, гражданам нужно было вносить в ГРВП самостоятельно.

«Многие украинцы об этом просто не знали. Поэтому, чтобы получить компенсацию, им нужно было получить выписку о праве собственности в БТИ. Но в некоторых, к сожалению, в редких случаях БТИ либо расположено на временно оккупированных территориях (ВОТ), либо в зоне боевых действий, либо фактически разрушено, а архивы вывезти не успели. Поэтому и получить выписку было невозможно. А значит, подтвердить право собственности можно было только через суд. Но если парламент поддержит законопроект № 11 440, можно будет обойтись и без суда. А это значит, что получить компенсацию станет проще», — подчеркнула Шуляк.

Что предусматривает документ

Регистраторы и нотариусы смогут вносить данные в ГРВП на основании надлежаще оформленных бумажных правоустанавливающих документов без необходимости верификации информации от БТИ, если доступ к архивам утрачен или они были уничтожены.

В законопроекте предлагается создать перечень таких БТИ, чтобы владельцы недвижимости, которые в свое время регистрировали свое право собственности в этих учреждениях, могли обратиться к государственному регистратору или нотариусу и внести сведения в ГРВП, тем самым получить доступ к єВідновлення.

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«То есть, по сути, этот законопроект позволит гражданам, лишившимся жилья в населенных пунктах, где не работают БТИ, пойти к нотариусу или регистратору и внести сведения о недвижимости в ГРВП», — отметила народный депутат.

Следующие решения

Следующим важным решением, которое еще больше расширит возможности єВідновлення, должно стать расширение услуги для жилья, расположенного на ВОТ.

«В законодательной рамке эта возможность уже есть. Соответствующие постановления Кабинета Министров уже приняты. Экспериментальный проект на базе Мелитополя прошел удачно. И мы упираемся только в вопрос денег. И, видимо, в расстановке правильных приоритетов именно для правительства», — резюмировала Шуляк.

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