Большую часть средств из фонда «єВідновлення» потратили на другие нужды — Шуляк Сегодня 09:01

Большую часть средств из фонда «єВідновлення» потратили на другие нужды — Шуляк

Для финансирования выплат по программе єВідновлення можно использовать не только средства международных партнеров Украины, но и из Резервного фонда бюджета. Но для этого нужно соответствующее решение правительства. Если этого не сделать, есть риск усугубить проблему с жильем для ВПЛ и не вернуть из-за границы несколько миллионов вынужденных эмигрантов.

Об этом в интервью «Телеграфу» сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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По ее словам, в 2023 году программа єВідновлення финансировалась из средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, который в прошлом году создавал специально под эту программу.

В Фонд было направлено более 60 млрд грн.

Из них 17 млрд грн — это были первые средства из арестованных активов российского «Сбербанка», работавшего на территории Украины. Другая крупная сумма — прибыль НБУ, которую было решено направить в этот фонд.

Но на сегодняшний день из этого Фонда было потрачено на компенсации за разрушенное или поврежденное жилье только 12 миллиардов.

Куда же потратили деньги из Фонда

«Все остальные деньги были израсходованы на другие объекты, связанные с ремонтом инфраструктуры и тому подобное. Поэтому мне кажется, если в Фонде ликвидации последствий нет денег, то можно использовать Резервный фонд, как он используется для других нужд. Но не медлить.

Сегодня мы видим, что правительство направило на эти нужды средства, поступившие от наших партнеров, но не из Резервного фонда или из других собственных источников. Хотя мы понимаем, что самих заявок, уже поступивших в органы местного самоуправления, гораздо больше", — подчеркнула Шуляк.

При этом парламентарий подчеркнула, что с начала мая, когда был уволен вице-премьер-министр Александр Кубраков, наблюдалось определенное торможение программы єВідновлення.

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Прошло уже почти три месяца и лишь буквально недавно Правительство выделило почти 7 млрд гривен на финансирование єВідновлення, пояснила Шуляк, что может быть определенным признаком того, что соответствующее лидерство по программе не взял на себя ни премьер-министр, ни временно исполняющий обязанности главы Министерства восстановления.

«Это очень плохо для программы. Я считаю, что сегодня Правительство должно максимально сконцентрироваться на том, чтобы людям помочь решить эту жилищную проблему. Потому что это, прежде всего, вопросы и возвращение в Украину людей, которые находятся за границей, и помощь тем внутренне перемещенным лицам, у которых на сегодняшний день разрушено или повреждено жилье», — отметила нардеп.

Она также добавила, что по состоянию на сегодняшний день общая сумма средств, на которую владельцам поврежденного и уничтоженного жилья согласовали выплаты, превысила 20 млрд гривен. Это те средства, которые должны получить граждане. Но по факту это смогли сделать далеко не все из них.

«Когда выплаты? Это вопрос к Правительству. Именно Кабмин принимает соответствующие постановления, направляя финансирование на тот или иной этап или компонент программы. Это же касается и компенсаций для граждан, чье жилье расположено на ВОТ. В законодательной рамке эта возможность уже есть. Соответствующие постановления Кабинета Министров уже приняты. Экспериментальный проект на базе Мелитополя прошел удачно. И мы упираемся только в вопрос денег. И, пожалуй, в расстановке верных приоритетов именно для правительства», — резюмировала Елена Шуляк.

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