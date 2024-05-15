єВідновлення расширили на новые территории: где можно купить жилье по программе — Finance.ua

єВідновлення расширили на новые территории: где можно купить жилье по программе Сегодня 16:18 — Личные финансы

єВідновлення расширили на новые территории: где можно купить жилье по программе

В Украине расширили перечень громад, где украинцы могут покупать новое жилье за ​​жилищные сертификаты єВідновлення. Теперь это могут быть громады из категории «территории возможных боевых действий». Даже несмотря на то, что некоторые из них уже давно расположены на значительном расстоянии от линии фронта.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Как было раньше? Согласно законодательству, которое регулирует начисление и выплату компенсаций в рамках программы єВідновлення, ранее было запрещено покупать жилье не только на территориях, где ведутся военные действия, но и на территориях, для которых еще остается возможность этого.

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Например, статус последних имеют, в частности, 15 громад в Николаевской области, 16 громад на Сумщине, более 40 громад на Харьковщине, 14 громад на Херсонщине и даже 4 громады на Черниговщине. Некоторые из них давно находятся в относительно безопасных регионах, как, например, Новгород-Северская и Городнянская громады на Черниговщине, а также Глуховская и Шосткинская громады Сумской области.

Что изменилось?

После внесения изменений в постановление Кабмина, которое регулирует начисление и выплату компенсаций єВідновлення, покупать жилье в обмен на жилищные сертификаты єВідновлення разрешили и на территориях, имеющих статус тех, где военные действия все еще возможны.

«Украинцы теперь будут иметь более широкую географию для выбора нового места жительства. А это, соответственно, еще больше расширяет возможности єВідновлення. С первых дней мы подчеркиваем — граждане не ограничены в праве выбора локации, где они хотят жить, используя сертификат єВідновлення. Но согласно законодательству о компенсации в рамках программы єВідновлення жилищный сертификат было запрещено использовать на территориях, где ведутся боевые действия, а также на тех, для которых все еще существует такая возможность. Но соответствующее постановление Кабмина теперь разрешает покупать жилье в обмен на сертификат єВідновлення и там, где боевые действия все еще возможны», — объяснила Шуляк.

Теперь перечень территорий, на которых запрещено покупать жилье, стал меньше, а возможностей для украинцев-владельцев сертификатов єВідновлення стало больше. Ведь в предыдущий период невозможность для граждан приобрести жилье именно там, где у них раньше оно было, создавало определенное неудобство и было непонимание, почему в одном населенном пункте покупать жилье можно, а в том, что по соседству — нет.

Всего по Украине насчитывается около 140 громад, которые расположены на территориях все еще возможных боевых действий. Расположены они в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. При этом Николаевщина, Харьковщина и Черниговщина входят в ТОП-5 регионов, где украинцы чаще всего покупают жилье в обмен на жилищные сертификаты єВідновлення.

В тройку лидеров входят Киевщина, Киев и даже Харьковщина. В Киевской области таким образом приобрели новое жилье 886 владельцев сертификатов. В городе Киев — 421, а в Харьковской области — 532.

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