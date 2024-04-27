Скольким украинцам согласованы выплаты по программе «єВідновлення» — Finance.ua

Скольким украинцам согласованы выплаты по программе «єВідновлення» Сегодня 06:06 — Казна и Политика

Скольким украинцам согласованы выплаты по программе «єВідновлення»

Выплаты компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье по программе «єВідновлення» согласованы для более 65 тыс. украинцев, из них почти 13 тыс. подали заявления на получение жилищных сертификатов.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

«Государственная программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье работает почти год. За это время более 86 тысяч украинцев обратились за помощью на текущие и капитальные ремонты. Подтверждены выплаты 52,4 тысячам заявителей на общую сумму 5,6 млрд грн», — говорится в сообщении.

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Еще около 13 тыс. украинцев подали заявления на получение жилищных сертификатов за полностью уничтоженное жилье общей суммой на 10,1 млрд грн.

Отмечается, что 2402 заявителя уже успешно реализовали жилищные сертификаты, приобретя новое жилье вместо уничтоженного.

Где чаще всего покупают новые дома

Чаще всего новые дома покупают в Киевской области и Киеве. Также спросом пользуется недвижимость в Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

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Суммарная стоимость приобретенного жилья составляет около 5 млрд грн.

Наибольшее количество заявлений

Больше всего заявлений на получение государственной программы компенсаций — и за поврежденное, и за разрушенное жилье — поступило из следующих областей:

Харьковской;

Киевской;

Донецкой;

Николаевской.

Напомним, за первые три месяца 2024 года увеличили скорость обработки заявлений, поданных на компенсацию за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення».

Количество выданных сертификатов возросло более чем в два раза. Это означает, что более 5 тыс. украинских семей получили новый дом.

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