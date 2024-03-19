Украинцев призывают к участию в разработке программ комплексного восстановления и работе в составе комиссий «єВідновлення»: чем это поможет — Finance.ua

Украинцев призывают к участию в разработке программ комплексного восстановления и работе в составе комиссий «єВідновлення»: чем это поможет Сегодня 18:44

Местные жители начали активнее включаться в планирование мероприятий, связанных с восстановлением в их территориальных общинах: участие местных жителей очень важно на этапе создания программ комплексного восстановления (ПКВ), а также для прозрачного и справедливого функционирования программы «єВідновлення» для поврежденного и разрушенного жилья.

Об этом во время круглого стола «Эффективное восстановление: как общественность и власти ищут общий язык. Кейсы Киевщины на Николаевщине» рассказала Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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По ее словам, программы комплексного восстановления уже разрабатывают более 150 украинских территориальных общин, а некоторые уже даже эту работу сделали, привлекая к участию местных жителей. В частности, Киевщина. Поэтому этот опыт свидетельствует, что сейчас общественность существенно помогает местным властям нарабатывать решения по восстановлению на местах.

«Общественность точно никто не сможет остановить, если она хочет принимать участие в восстановлении и принятии решений о стратегиях развития территории, где проживает. В частности, мы предусмотрели, что ПКВ вообще нельзя утвердить без общественного обсуждения, потому что это ключевое решение для развития всех жителей общины. Предложения от общественности для ПКВ принимаются, учитываются и анализируются. И только после утверждения, которое состоится не раньше, чем все желающие жители ознакомятся с программой, ее можно будет проголосовать на сессии местного совета», — отметила Шуляк.

Какие общины уже присоединились

В Николаевской области, где общины тоже занимаются разработкой программ комплексного восстановления, общественные организации выполняют роль медиаторов между жителями общины и местными властями.

Пример — Снигуровская община Николаевской области, пострадавшая не только от временной оккупации, а от последствий подрыва врагом Каховской ГЭС. В частности, все это крайне негативно отразилось на водопроводах — некоторые, которые были построены еще в советские времена из асбеста, нужно либо менять, либо вообще строить новые. Если этого не сделать, у жителей общины будут проблемы с водой, поскольку уже сейчас ее вынуждены завозить. Впрочем, жители определили также приоритетным для них вопрос восстановления школ. И потому местным властям с помощью общественных организаций пришлось искать консенсус между желаниями и реальными потребностями по восстановлению критической и социальной инфраструктуры.

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Парламентарий также подчеркнула, что участие представителей общины — рычаг влияния на работу органов местного самоуправления не только в том, что касается разработки программ комплексного восстановления, но и в других вопросах. Например, благодаря их привлечению к комиссиям, принимающим решение о предоставлении компенсации по программе «єВідновлення», удается предотвратить различные коррупционные проявления.

«Благодаря общественности, которая, согласно Закону о компенсации за разрушенное и уничтоженное имущество, должна составлять по меньшей мере треть комиссии, проводящей верификацию поврежденного или уничтоженного жилья, мы смогли обнаружить комиссию, которая отправляла людей к одному и тому же нотариусу, который рекомендовал единственное место, где можно было приобрести квартиру на средства „єВідновлення“. Это показательный кейс, и поэтому я прошу общественность активнее присоединяться к программе „єВідновлення“», — резюмировала Елена Шуляк.

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