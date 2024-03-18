Компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье: каковы максимальные размеры выплат — Finance.ua
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Компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье: каковы максимальные размеры выплат

Личные финансы
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Компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье: каковы максимальные размеры выплат
Компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье: каковы максимальные размеры выплат
Специалисты Юридического советчика для ВПЛ рассказали, каков установленный на данный момент максимальный размер компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье и каким образом он рассчитывается.
Юристы отмечают, что есть разница между определением размера компенсации за уничтоженное и за поврежденное жилье. Разберем каждую ситуацию отдельно.

Компенсация за поврежденное жилье

Размер компенсации за поврежденный объект недвижимого имущества рассчитывается Комиссией на основании соответствующих документов (например, акта комиссионного обследования и/или отчета по техническому обследованию), проведенного осмотра и в соответствии с заполненным чек-листом.
В то же время в зависимости от рассчитанной в чек-листе суммы компенсации ремонтные работы, необходимые для восстановления поврежденного жилья, делятся на:
  1. ремонт категории, А — рассчитанная сумма компенсации не превышает 200 тыс. грн;
  2. ремонт категории Б — рассчитанная сумма компенсации составляет:
  • от 200 тыс. грн до 350 тыс. грн — для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме;
  • от 200 тыс. грн до 500 тыс. грн — для одноквартирных домов, в частности, обособленных жилых домов усадебного типа, сблокированных домов с отдельными квартирами, имеющих собственный вход с улицы, коттеджей и одноквартирных домов повышенной комфортности, домов усадебного типа, дачных и садовых.
Таким образом, максимальный размер компенсации за поврежденную квартиру — 350 тыс. грн, за дом — 500 тыс. грн.
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Компенсация за уничтоженное жилье

Размер компенсации за уничтоженный объект недвижимости рассчитывается Комиссией по установленной законодательством формуле, отдельно выведенной для домов и отдельно для квартир.
При расчете учитываются в частности:
  • показатель стоимости 1 кв. метра жилья на вторичном рынке в целом по Украине;
  • региональный коэффициент;
  • количество комнат;
  • год постройки;
  • площадь объекта недвижимости и т. д.
Однако компенсация предоставляется только в рамках предельных квадратных метров уничтоженного жилья.
  • не более 150 кв. метров — для квартир;
  • не более 200 кв. метров — для дома усадебного типа, садового или дачного дома.
Таким образом, максимальный размер компенсации за уничтоженное жилье законодательством не установлен, но компенсация возможна в рамках предельных квадратных метров соответствующего типа жилья.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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