Как работает ограничение площади уничтоженного жилья, за которое предоставляется компенсация — Finance.ua

Как работает ограничение площади уничтоженного жилья, за которое предоставляется компенсация Сегодня 19:01 — Личные финансы

Как работает ограничение площади уничтоженного жилья, за которое предоставляется компенсация

19 января 2024 г. вступило в силу Постановление Кабмина от 16 января 2024 г. № 39, которым были обновлены подходы к регулированию отношений, связанных с предоставлением компенсации за уничтоженное жилье. Что именно изменилось — рассказали специалисты Юридического справочника для ВПЛ.

Как это было? Размер компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества рассчитывался и рассчитывается Комиссией по установленной законодательством формуле, где учитывается большое количество показателей, среди которых:

показатель стоимости 1 кв. метра жилья на вторичном рынке в целом по Украине;

региональный коэффициент;



количество комнат;



год постройки;



площадь объекта недвижимости.



До введенных изменений компенсация предоставлялась за жилье любой площади. Не было установлено верхнего предела.

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Как стало? Однако теперь компенсация будет предоставляться только в пределах граничных квадратных метров уничтоженного жилья.

Для квартир — это не более 150 кв. метров.

Для дома усадебного типа, садового или дачного дома — не более 200 кв. метров.



Практическая ситуация

Семья имела квартиру площадью 200 кв. метров. Квартира уничтожена в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией рф. Согласно введенным изменениям, семья сможет получить компенсацию от нашего государства за 150 кв. м. Специалисты успокаивают, что это не означает, что если площадь больше установленных лимитов, будет полный отказ в компенсации. Однако будет компенсация только за часть — 150 кв. м. квартиры.

Как быть с частью площади, за которую нет возможности получить компенсацию от государства?

Средствами Реестра поврежденного и уничтоженного имущества будет производиться фиксация площади жилья, превышающая максимальные ограничения площади для подсчета компенсации.

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В дальнейшем площадь, относительно которой не была начислена компенсация, будет использована при подаче заявления на компенсацию за счет репараций или других источников, если такая компенсация будет предусмотрена нормативно-правовыми актами.

«Таким образом, это не означает, что вы однозначно не сможете претендовать на „разницу“. Это означает, что в будущем вы сможете претендовать на компенсацию за дополнительную площадь уничтоженной недвижимости за счет российских репараций или в случае, если у нашего государства появится финансовая возможность компенсировать и эту „разницу“», — подытожили в Юридическом справочнике ВПЛ.

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