єВідновлення: ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о программе — Finance.ua
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єВідновлення: ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о программе

Личные финансы
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єВідновлення: ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о программе
єВідновлення: ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о программе
В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры ответили на самые распространенные вопросы по єВідновлення.
Как узнать, в каком магазине можно израсходовать средства?
Средства с карты єВідновлення можно потратить только в тех магазинах или подрядчиках, которые официально присоединились к программе. Список участников программы можно найти на сайте.
Сейчас уже более 4,3 тысячи точек в Украине, где вы можете приобрести товары и услуги, чтобы восстановить свое жилье.
Как подать заявку на єВідновлення, если у совладельца нет приложения Дія?
Подать заявку на єВідновлення можно и без Дії на мобильном телефоне. Для этого можно обратиться в ЦПАУ или к нотариусу. Также вы можете подать заявку на портале Дія, где также нет необходимости в смартфоне.
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Должны ли все совладельцы поврежденного имущества присутствовать во время визита комиссии?
Нет. При оценке повреждений и заполнении чеклиста представителями комиссии местного совета обязательно должен присутствовать тот из совладельцев, который подавал заявление на получение выплаты, или его законный представитель.
Что будет с деньгами на карте єВідновлення, которое вы не использовали для ремонта?
Срок действия карт єВідновлення по выплатам до 200 тыс. грн — 12 месяцев. После завершения этого периода карты автоматически закрываются, а денежные средства возвращаются в бюджет. Для капитальных ремонтов, где выплата более 200 тыс. — 18 месяцев.
Можно ли получить выплату єВідновлення, если у вас были повреждены два объекта жилья?
Да, вы можете получить пособие для двух или более объектов жилья. На каждый поврежденный объект нужно подавать отдельные заявления и открывать отдельные карты. Карты могут быть в разных банках, которые являются участниками программы єВідновлення.

Справка Finance.ua:

  • в январе 2024 года появилась возможность подать заявление на получение компенсации для восстановления на собственном земельном участке;
  • кроме того, жилищный сертификат єВідновлення теперь можно использовать для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки єОселя.
Все, что нужно знать о программе компенсаций и жилищных сертификатах, мы собрали в статье по ссылке ниже:

Программа компенсаций за полностью уничтоженное жилье уже с ноября

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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