В каких областях украинцы наиболее активно используют жилищные сертификаты єВідновлення — статистика Сегодня 15:30 — Недвижимость

В каких областях украинцы наиболее активно используют жилищные сертификаты єВідновлення — статистика, Фото: gwaramedia.com

Среди областей — лидеров в использовании жилищных сертификатов «єВідновлення» на сегодняшний день Киевская, Харьковская, Николаевская и Черниговская области.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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«Жители этой четверки областей приобрели новые дома на общую сумму в 1,7 млрд грн при том, что совокупно по Украине израсходовано на покупку нового жилья за счет сертификатов 2 млрд гривен», — заявила Шуляк.

Бесспорный лидер — Киевщина. Она идет со значительным отрывом от других областей, поскольку здесь на новые дома украинцы обменяли 380 сертификатов.

Другие области:

121 жилищный сертификат на общую сумму в 178 млн грн использовали владельцы Харьковской области;

86 жилищных сертификатов на общую сумму в 89 млн использовали в Николаевской области;

60 сертификатов на сумму в 83 млн использовали владельцы на новое жилье на Черниговщине.

Использование сертификата для приобретения жилья

Использовать жилищный сертификат можно для обмена не только на квартиру, но и на приобретение частного дома на первичном и вторичном рынках.

Больше всего украинцы выбирают именно вторичку — на такое жилье обменяли 92% сертификатов «єВідновлення».

«Исправить это в ближайшем будущем позволит сочетание программ „єВідновлення“ и средств программы „єОселя“. Такую возможность уже официально предусмотрели», — добавила Шуляк.

Использованный сертификат означает, что его владелец подписал соглашение о покупке-продаже жилья на первичном или вторичном рынке. Но прежде чем это сделать, владелец сертификата «єВідновлення» должен соответствующие средства забронировать. Это значит, что человек уже определился с тем, какую квартиру или дом в скором времени приобретет.

В настоящее время украинцы забронировали средства по 131 сертификату на общую сумму в 282 миллиона.

Как заключить договор купли — продажи нового жилья

Прежде чем заключать сделку купли-продажи нового жилья, гражданин должен аннулировать свое право собственности на жилье, уничтоженное врагом. Сделать это необходимо в течение 30 дней с момента бронирования — не раньше.

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Недавно эту процедуру упростили: вместо того чтобы обращаться в БТИ, владелец сертификата «єВідновлення» может обратиться в любой ЦПАУ или к нотариусу, у которого есть доступ к РПУИ — реестру поврежденного и уничтоженного имущества.

Инфографика: sluga-narodu.com

Финансирование программы за счет российских активов

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры отметили, что для финансирования программы «єВідновлення» планируется использовать арестованные российские активы, которые на сегодняшний день составляют около 17 млрд грн.

«Рассчитываем, что наши международные партнеры также направят арестованные российской активы на восстановление жилья, поскольку будут четко видеть, что механизм компенсации является прозрачным и эффективным», — пояснили в министерстве.

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Напомним, украинцы, получившие выплаты для восстановления поврежденных домов по программе «єВідновлення», смогут подать отчет о выполненном ремонте на портале «Дія», а также через ЦПАУ или нотариуса. Раньше сделать это можно было только через приложение «Дія».

Справка Finance.ua:

в 2024 году планируется обработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье по программе «єВідновлення». Это позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев.

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