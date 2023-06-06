Бизнес теперь тоже может присоединиться к программе &quot;єВідновлення&quot; — Finance.ua
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Бизнес теперь тоже может присоединиться к программе "єВідновлення"

Личные финансы
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Бизнес теперь тоже может присоединиться к программе &quot;єВідновлення&quot;
Бизнес теперь тоже может присоединиться к программе "єВідновлення"
Представители бизнеса, занимающиеся продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья, с сегодняшнего дня могут подключиться к программе государственной помощи «єВідновлення».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
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«К программе государственной помощи єВідновлення сможет подключиться бизнес, который занимается продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья. В частности, такой бизнес должен работать по следующим MCC-кодам продавца: 1520: генеральные подрядчики — жилищное и торговое строительство; 5211: магазины строительных материалов и пиломатериалов; 5231: магазины стекла, краски и обоев», — говорится в сообщении.

Как подать заявление на участие в программе?

Для участия в программе уполномоченное лицо компании должно заполнить заявку на портале Дія. Для этого нужно перейти на портале в «Услуги» — «Предпринимательство» и выбрать «Присоединиться к єВідновлення как бизнес». Ссылка на подключение к программе.
Статус рассмотрения заявления можно будет отслеживать в реальном времени в кабинете на портале Дія.
Сообщение о присоединении к программе єВідновлення придет на электронную почту, указанную уполномоченным лицом.
Напомним, правительство доработало детали программы «єВідновлення», которая позволяет получить компенсацию за поврежденное жилье. Теперь соответствующее заявление можно будет подать без «Дії» или смартфона.

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По материалам:
Finance.ua
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