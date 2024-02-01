Застройщиков будут допускать к участию в «єОселя» и «єВідновлення» при определенных условиях: Шуляк рассказала об изменениях — Finance.ua

Застройщиков будут допускать к участию в «єОселя» и «єВідновлення» при определенных условиях: Шуляк рассказала об изменениях Сегодня 17:21 — Недвижимость

Застройщиков будут допускать к участию в «єОселя» и «єВідновлення» при определенных условиях: Шуляк рассказала об изменениях, Фото: Getty Images

Застройщиков, которые планируют участвовать в программе «єВідновлення» та «єОселя», планируют обязать регистрировать специальные имущественные права в Государственном Реестре вещных прав.

Об этом заявила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Зачем это необходимо

Это поможет дополнительно защитить инвесторов и покупателей на первичном рынке недвижимости.

Читайте также Условия предоставления компенсации по программе «єВідновлення» могут изменить

Государство должно убедиться, что участвуя в «єВідновлення» та «єОселя», граждане не станут жертвами недобросовестных застройщиков и мошеннических схем, поэтому дополнительной гарантией должна стать обязательная регистрация специального имущественного права по тем объектам, которые должны стать участниками этих финансовых программ.

Как действовать девелоперам

По словам Шуляк, на сегодняшний день уже есть банки, которые предоставляют кредиты инвесторам по льготным ставкам при наличии зарегистрированного специального имущественного права на будущие квартиры.

Важно также сформировать четкий механизм, как действовать девелоперам, чьи объекты уже строятся и разрешения на которые получены до вступления в силу закона о регистрации специального имущественного права.

Читайте также Как получить компенсацию или реализовать жилищный сертификат єВідновлення — алгоритм

«Мы будем стремиться к тому, чтобы государство финансировало по своим программам только те объекты, у которых зарегистрированы специальные имущественные права. Если работаешь на первичном рынке, обойти регистрацию будущих объектов недвижимости будет невозможно. Как и продавать жилье, которое не зарегистрировано в Государственном Реестре вещных прав», — отметила председатель профильного комитета.

Справка Finance.ua:

в конце октября 2023 года в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав на будущие объекты недвижимости в Государственном реестре вещных прав, предусмотренный законопроектом № 5091, который Верховная Рада приняла в августе 2022 года;

за первый месяц 2024 года 575 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе єОселя на 1 млрд грн. С начала действия программы кредиты уже получили 6900 семей на общую сумму 10,4 млрд грн.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.