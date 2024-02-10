Весной прогнозируют строительный бум благодаря программе «єВідновлення» — Finance.ua

Весной прогнозируют строительный бум благодаря программе «єВідновлення»
Программа «єВідновлення» набирает обороты. 500 украинских семей уже обменяли жилищные сертификаты на квадратные метры и получили долгожданные дома.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Она рассказала, что не все владельцы разрушенного войной жилья хотели пользоваться жилищными сертификатами.
«Владельцы частных домов ждали, когда начнется целевая программа и можно будет получить денежные средства и потратить их либо на строительные работы, либо на строительные материалы и отстроить свой дом на том земельном участке, где стоял дом раньше», — заявила Шуляк.
Она прогнозирует, что весной в Украине можно ожидать небольшого строительного бума, когда украинцы будут восстанавливать свои частные дома на земельных участках.
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«Я очень много сейчас путешествую по регионам, встречаюсь с представителями и комиссий, созданных при органах местного самоуправления, и непосредственно с теми людьми, кто уже имеет опыт получения жилищных сертификатов и вообще работы с компенсационной программой. У людей огромное желание восстанавливаться именно там, где такие дома были», — резюмировала Шуляк.
Напомним, более 2,5 тысячи украинцев уже имеют сформированные жилищные сертификаты на сумму более 4,5 млрд грн. Сертификат действует в течение 5 лет. За него можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость.
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