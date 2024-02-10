Весной прогнозируют строительный бум благодаря программе «єВідновлення» — Finance.ua
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Весной прогнозируют строительный бум благодаря программе «єВідновлення»

Личные финансы
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Программа «єВідновлення» набирает обороты. 500 украинских семей уже обменяли жилищные сертификаты на квадратные метры и получили долгожданные дома.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
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Она рассказала, что не все владельцы разрушенного войной жилья хотели пользоваться жилищными сертификатами.
«Владельцы частных домов ждали, когда начнется целевая программа и можно будет получить денежные средства и потратить их либо на строительные работы, либо на строительные материалы и отстроить свой дом на том земельном участке, где стоял дом раньше», — заявила Шуляк.
Она прогнозирует, что весной в Украине можно ожидать небольшого строительного бума, когда украинцы будут восстанавливать свои частные дома на земельных участках.
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«Я очень много сейчас путешествую по регионам, встречаюсь с представителями и комиссий, созданных при органах местного самоуправления, и непосредственно с теми людьми, кто уже имеет опыт получения жилищных сертификатов и вообще работы с компенсационной программой. У людей огромное желание восстанавливаться именно там, где такие дома были», — резюмировала Шуляк.
Напомним, более 2,5 тысячи украинцев уже имеют сформированные жилищные сертификаты на сумму более 4,5 млрд грн. Сертификат действует в течение 5 лет. За него можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость.
По материалам:
РБК-Україна
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