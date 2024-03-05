Какое жилье выбирают украинцы по программе «єВідновлення» — Finance.ua

Какое жилье выбирают украинцы по программе «єВідновлення» Сегодня 17:02 — Недвижимость

Какое жилье выбирают украинцы по программе «єВідновлення»

Четверть украинцев, получивших жилищные сертификаты «єВідновлення», уже использовали их на приобретение нового дома.

Об этом рассказала Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Читайте также єВідновлення: ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о программе

По состоянию на сегодняшний день уже 1000 украинских семей приобрели новое жилье за ​​средства программы компенсаций за уничтоженное жилье, и за последний месяц количество сделок купли-продажи жилья в обмен на жилищный сертификат «єВідновлення» выросло вдвое.

«В начале февраля новые дома за средства „єВідновлення“ приобрели первые 500 семей, а еще через месяц их количество выросло вдвое, то есть количество семей, получивших новое жилье вместо уничтоженного по программе „єВідновлення“, превысило одну тысячу», — сообщила Шуляк.

Сколько средств уже использовали украинцы

Общая сумма средств, использованных украинцами на новое жилье, превысила 2 млрд гривен.

Еще почти на 1 млрд гривен владельцы 446 жилищных сертификатов средства забронировали.

Читайте также Весной прогнозируют строительный бум благодаря программе «єВідновлення»

«Это означает, что они уже определились с объектом и в течение 30 дней должны заключить сделку купли-продажи», — добавила Шуляк.

Где покупают жилье чаще всего

Больше всего пострадавшие в результате российской агрессии владельцы недвижимости покупают новое жилье в Киевской области, где сумма всех заключенных сделок уже превысила 1 млрд гривен.

Второе место занимает город Киев, где использовали сертификаты на общую сумму 413 млн гривен.

На третьем месте оказалась Харьковщина, где сумма использованных сертификатов превысила 185 млн гривен.

Какое жилье выбирают украинцы

Наибольшее количество сделок, заключенных в обмен на сертификат «єВідновлення», зафиксировано в категории приобретения квартир в многоэтажных домах — 684.

Частные дома купили 202 владельца жилых сертификатов.

Большинство сделок — вторичный рынок. Количество сделок на первичном рынке также растет — по состоянию на сегодняшний день это уже 16 сделок, хотя раньше их были единицы.

Читайте также Как получить компенсацию или реализовать жилищный сертификат єВідновлення — алгоритм

«Вскоре сделок на первичке может стать больше, поскольку в прошлом месяце жилищные сертификаты „єВідновлення“ разрешили использовать в сочетании с возможностями программы государственной ипотеки „єОселя“», — подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что благодаря программе компенсаций «єВідновлення» новое жилье приобрело уже 10% украинцев, которые подавали на это заявку. В скором времени к финансированию программы могут привлечь средства с арестованных счетов россиян за рубежом, которые на сегодняшний день составляют около 17 миллиардов гривен.

Как подать заявку на компенсацию:

Подать с помощью портала или приложения «Дія» информационное уведомление о поврежденном или уничтоженном жилье. Подать заявление на компенсацию через портал или приложение «Дія», через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦПАУ убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Дождаться, пока жилье обследует комиссия — это произойдет в течение 30 дней. Получить в приложении «Дія» жилищный сертификат. Выбрать новое жилье и забронировать средства на него в «Дія». В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение о бронировании. Прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу.

Справка Finance.ua:

вице-премьер-министр — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о том, как в 2024 году будет действовать программа по компенсации за уничтоженное жилье. Он заявил, что в этом году помощь получат, в частности, граждане, лишившиеся дома на временно оккупированных территориях Украины;

в 2024 году планируется обработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье по программе «єВідновлення». Это позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.