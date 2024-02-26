Компенсація за повністю знищене житло буде поширена на окуповані території — Finance.ua
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Компенсація за повністю знищене житло буде поширена на окуповані території

Казна та Політика
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Компенсація за повністю знищене житло буде поширена на окуповані території
Компенсація за повністю знищене житло буде поширена на окуповані території
Віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про те, як у 2024 році буде діяти програма з компенсації за знищене житло. Він заявив, що у цьому році допомогу отримають, зокрема, громадяни, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях України.
Про це він розповів під час форуму «Україна. Рік 2024», передає Новини.Live.
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«Продовження житлових програм у 2024 році залишається нашим ключовим планом. На початку січня ми запустили виплати компенсацій за повністю знищене житло. І на сьогодні майже 1000 родин придбали нові оселі», — сказав Кубраков.
Він також зазначив, що наступним етапом цієї програми буде її розширення на житло, знищене на тимчасово окупованих територіях.
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«Наступний крок — це поширення програм на тих, чиє житло знищене на тимчасово окупованих територіях. Завершується пілотний проєкт, який ми робили по місту Мелітополь, тому будемо рухатися далі», — зазначив урядовець.
Крім того, уряд цього року планує запустити програму капітальних ремонтів для суттєво пошкоджених багатоквартирних будинків на тимчасово окупованих, деокупованих та підконтрольних територіях, які постійно потерпають від російських обстрілів.
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Нагадаємо, компенсацію від держави за повністю зруйноване житло за програмою єВідновлення запустили з 1 серпня 2023 року. Вона передбачає для громадян, чиє житло було знищено внаслідок російської збройної агресії, надання коштів від держави на придбання нової домівки. Фінансування відбувається у вигляді житлового сертифікату, який власник знищеного житла може обміняти на нове.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🧐

За матеріалами:
Novyny.live
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