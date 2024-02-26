Компенсація за повністю знищене житло буде поширена на окуповані території — Finance.ua

Компенсація за повністю знищене житло буде поширена на окуповані території Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Компенсація за повністю знищене житло буде поширена на окуповані території

Віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про те, як у 2024 році буде діяти програма з компенсації за знищене житло. Він заявив, що у цьому році допомогу отримають, зокрема, громадяни, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях України.

Про це він розповів під час форуму «Україна. Рік 2024», передає Новини.Live.

Читайте також В Україні хочуть змінити компенсацію для власників пошкоджених через війну автомобілів

«Продовження житлових програм у 2024 році залишається нашим ключовим планом. На початку січня ми запустили виплати компенсацій за повністю знищене житло. І на сьогодні майже 1000 родин придбали нові оселі», — сказав Кубраков.

Він також зазначив, що наступним етапом цієї програми буде її розширення на житло, знищене на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також Як отримати компенсацію або реалізувати житловий сертифікат єВідновлення — алгоритм

«Наступний крок — це поширення програм на тих, чиє житло знищене на тимчасово окупованих територіях. Завершується пілотний проєкт, який ми робили по місту Мелітополь, тому будемо рухатися далі», — зазначив урядовець.

Крім того, уряд цього року планує запустити програму капітальних ремонтів для суттєво пошкоджених багатоквартирних будинків на тимчасово окупованих, деокупованих та підконтрольних територіях, які постійно потерпають від російських обстрілів.

Читайте також Отримати компенсацію за зруйноване житло через «єВідновлення» тепер можуть і співвласники

Нагадаємо, компенсацію від держави за повністю зруйноване житло за програмою єВідновлення запустили з 1 серпня 2023 року. Вона передбачає для громадян, чиє житло було знищено внаслідок російської збройної агресії, надання коштів від держави на придбання нової домівки. Фінансування відбувається у вигляді житлового сертифікату, який власник знищеного житла може обміняти на нове.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.