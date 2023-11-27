Отримати компенсацію за зруйноване житло через «єВідновлення» тепер можуть і співвласники — Finance.ua
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Отримати компенсацію за зруйноване житло через «єВідновлення» тепер можуть і співвласники

Нерухомість
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Отримати компенсацію за зруйноване житло через «єВідновлення» тепер можуть і співвласники
Отримати компенсацію за зруйноване житло через «єВідновлення» тепер можуть і співвласники
В Україні розширюють можливості послуги «єВідновлення». З 27 листопада послуга доступна для співвласників зруйнованого житла, тоді як раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
«Тепер сервісом можуть скористатися і співвласники зруйнованого житла. Для цього в застосунку потрібно подати одну спільну або декілька окремих заяв», — сказано в повідомленні.
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Після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює заяву та визначить суму компенсації. Кожен співвласник отримає виплату відповідно до його частки.
Сума компенсації буде в житловому сертифікаті в Дії.
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«Пізніше ви зможете використати кошти окремо або обʼєднати їх та придбати спільну будівлю», — додали в Мінцифри.
Нагадаємо, щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об'єкт нерухомості за згодою всіх співвласників після отримання житлового сертифіката.

Довідка Finance.ua:

  • незабаром держава почне сплачувати компенсації за пошкоджене житло, де сума збитків складає від 200 до 500 тис. грн;
  • кошти, які виділяються українцям в якості компенсації за зруйноване чи пошкоджене внаслідок збройної агресії росії житло, можуть бути використані лише на ремонт помешкання, будівництво нового будинку, або придбання будинку чи квартири.

Програма компенсацій за повністю знищене житло вже з листопада 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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