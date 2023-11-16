Коли почнуть виплачувати компенсації за пошкоджене житло, сумою до 500 тис. грн — роз’яснення Шуляк Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Коли почнуть виплачувати компенсації за пошкоджене житло, сумою до 500 тис. грн — роз’яснення Шуляк, Фото: Vadim Ghirda

Упродовж наступних двох тижнів у межах єВідновлення держава почне сплачувати компенсації за пошкоджене житло, де сума збитків складає від 200 до 500 тис. грн.

Про це повідомила голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Держава активно фінансує ремонти тисяч об'єктів (житла, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури), що зазнали не дуже великих пошкоджень і які можна досить швидко поновити. Та невдовзі компенсація почне виплачуватися і за серйозніші пошкодження, до 500 тис. грн», — сказала вона.

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Цей етап працюватиме аналогічно першому етапу програми єВідновлення — всі заявки треба подавати у Дії. Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування.

Для подання заяви потрібні такі документи:

зареєстроване повідомлення про зруйноване майно, за яке ви хочете отримати житловий сертифікат на купівлю нової домівки;

верифіковану картку платників податків у застосунку Дія;

витяг про несудимість у Дії.

Нагадаємо, що сума компенсацій за пошкоджене житло в рамках єВідновлення зросла майже на 50%. За останній місяць українці, чиє житло було пошкоджено внаслідок російської збройної агресії, отримали від держави компенсацію на загальну суму 843 млн грн. Так, якщо станом на 13 жовтня по програмі єВідновлення було погоджено компенсацій на 1,7 млрд грн, то станом на 14 листопада — вже 2,5 млрд. Тобто, на 47% більше.

А вже з 1 січня 2024 року громадяни зможуть отримати компенсації за зроблений власним коштом ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок війни рф проти України.

Довідка Finance.ua:

в першій половині 2023 року почала діяти програма «єВідновлення», за якою українці можуть подати заявку, щоб отримати компенсацію за пошкоджене через війну житло. Однак за певних умов у наданні коштів на ремонт можуть відмовити;

сума житлових сертифікатів, які власники знищеного в результаті збройної агресії рф житла зможуть обміняти на нове в рамках програми «єВідновлення», вже перевищила 1 млрд гривень;

в парламенті розглядають доцільність розширення програми «єВідновлення» на пошкоджене і знищене житло в першій фазі війни з рф, із 2014 року.

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