В Україні хочуть змінити компенсацію для власників пошкоджених через війну автомобілів — Finance.ua

В Україні хочуть змінити компенсацію для власників пошкоджених через війну автомобілів Сьогодні 19:36 — Особисті фінанси

В Україні хочуть змінити компенсацію для власників пошкоджених через війну автомобілів

Через війну в Україні потерпає нерухоме майно наших громадян, зокрема, автомобілі. При цьому власникам, чиї транспортні засоби було пошкоджено або знищено у зв’язку зі збройною агресією, на сьогодні не виплачують відповідну компенсацію. Ця ситуація потребує змін.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту № 11 001 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо виплати компенсації за пошкоджений або знищений транспортний засіб внаслідок збройної агресії проти України».

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Ним пропонується доповнити розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України нормою щодо забезпечення гарантування права постраждалих громадян на отримання компенсації за пошкоджені та знищені транспортні засоби внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Що саме хочууть змінити? Зокрема, пропонується встановити, що виплата компенсації власнику транспортного засобу, який пошкоджено або знищено внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється за рахунок коштів держави-агресора, а також коштів, отриманих з/від відповідних фондів на відновлення України, у тому числі міжнародних, міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги, інших джерел, передбачених законодавством. Порядок визначення і виплати компенсації за пошкоджений або знищений транспортний засіб внаслідок збройної агресії проти України мав би встановити Кабмін.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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