«єВідновлення»: за останні три місяці збільшилась кількість оброблених заяв — Finance.ua

«єВідновлення»: за останні три місяці збільшилась кількість оброблених заяв Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

«єВідновлення»: за останні три місяці збільшилась кількість оброблених заяв

У першому кварталі цього року збільшили швидкість обробки заяв, поданих на компенсацію за знищене житло по програмі «єВідновлення». Кількість виданих сертифікатів зросла більше, ніж у два рази. Це означає, що понад 5 тис. українських сімей отримали нову домівку.

Про це повідомляє голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

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Відповідні комісії, створені при органах місцевого самоврядування, обробили 73% всіх поданих на цей вид компенсації заяв. При тому, що три місяці тому комісії опрацювали тільки 48% поданих заяв.

Як вдалося пришвидшити процес

Цього року в Україні планують обробити майже в 4 рази більше заяв на компенсацію «єВідновлення».

Як повідомила Шуляк, через щоденну атаку росіян по українським населеним пунктам, все більше людей звертаються за компенсацією.

Через це зростає і кількість поданих заяв, з якими починають працювати все більше комісій.

Нині оброблено майже 9,2 тис. заяв на компенсацію за знищене житло з більше ніж 12,5 тис. поданих. А саме — 73%.

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«Три місяці тому, тобто 17 січня 2024 року, наші комісії відпрацювали 4272 заяви з 8674 поданих. Це загалом 48%. Як ми бачимо — нині ця цифра значно збільшилась. Як результат — сьогодні ми змогли видати 5,5 тис. житлових сертифікатів єВідновлення. При тому, що станом на 17 січня їх було 2,1 тис. Показник зріс в понад два рази», — повідомила Шуляк.

Де найшвидше обробляють заяви

За її словами, найшвидше працюють з заявами у таких областях:

Київській — оброблено 88% заяв;

Херсонській — 77%;

Донецькій — 72%.

Сумарна кількість виданих там житлових сертифікатів складає майже 2,4 тис.

Також значні темпи пришвидшення у роботі з заявами на компенсацію за пошкоджене житло.

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Нині комісії відпрацювали 82% поданих заяв — 70 тис з майже 85 тис.

За результатами, погоджено виплату 51,5 тисячі заявників на загальну суму в 5,5 млрд гривень.

«Нині над заявами від громадян працює вже 649 комісій, при тому, що на старті програми їх було трохи понад 500. Більше того, ми постійно створюємо нові, оскільки розширюється і сама програма — запускаються нові категорії виплат, тобто роботи у комісій, відповідно, побільшає. Ми це розуміємо, тому постійно наголошуємо про необхідність створення комісій тим громадам, які цього ще не зробили. Нагадаю — не менше ніж третину членів комісій повинні складати представники громадськості. Це наш антикорупційний запобіжник», — підкреслила Шуляк.

Нардеп також повідомила, що цьогоріч було б добре обробити загалом 300 тис. заяв на компенсацію «єВідновлення», тобто майже в 4 рази більше, ніж оброблено зараз — 79 тис.

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