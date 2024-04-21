«єВідновлення»: за останні три місяці збільшилась кількість оброблених заяв — Finance.ua
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«єВідновлення»: за останні три місяці збільшилась кількість оброблених заяв

Казна та Політика
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«єВідновлення»: за останні три місяці збільшилась кількість оброблених заяв
«єВідновлення»: за останні три місяці збільшилась кількість оброблених заяв
У першому кварталі цього року збільшили швидкість обробки заяв, поданих на компенсацію за знищене житло по програмі «єВідновлення». Кількість виданих сертифікатів зросла більше, ніж у два рази. Це означає, що понад 5 тис. українських сімей отримали нову домівку.
Про це повідомляє голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
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Відповідні комісії, створені при органах місцевого самоврядування, обробили 73% всіх поданих на цей вид компенсації заяв. При тому, що три місяці тому комісії опрацювали тільки 48% поданих заяв.

Як вдалося пришвидшити процес

Цього року в Україні планують обробити майже в 4 рази більше заяв на компенсацію «єВідновлення».
Як повідомила Шуляк, через щоденну атаку росіян по українським населеним пунктам, все більше людей звертаються за компенсацією.
Через це зростає і кількість поданих заяв, з якими починають працювати все більше комісій.
Нині оброблено майже 9,2 тис. заяв на компенсацію за знищене житло з більше ніж 12,5 тис. поданих. А саме — 73%.
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«Три місяці тому, тобто 17 січня 2024 року, наші комісії відпрацювали 4272 заяви з 8674 поданих. Це загалом 48%. Як ми бачимо — нині ця цифра значно збільшилась. Як результат — сьогодні ми змогли видати 5,5 тис. житлових сертифікатів єВідновлення. При тому, що станом на 17 січня їх було 2,1 тис. Показник зріс в понад два рази», — повідомила Шуляк.

Де найшвидше обробляють заяви

За її словами, найшвидше працюють з заявами у таких областях:
  • Київській — оброблено 88% заяв;
  • Херсонській — 77%;
  • Донецькій — 72%.
Сумарна кількість виданих там житлових сертифікатів складає майже 2,4 тис.
Також значні темпи пришвидшення у роботі з заявами на компенсацію за пошкоджене житло.
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Нині комісії відпрацювали 82% поданих заяв — 70 тис з майже 85 тис.
За результатами, погоджено виплату 51,5 тисячі заявників на загальну суму в 5,5 млрд гривень.
«Нині над заявами від громадян працює вже 649 комісій, при тому, що на старті програми їх було трохи понад 500. Більше того, ми постійно створюємо нові, оскільки розширюється і сама програма — запускаються нові категорії виплат, тобто роботи у комісій, відповідно, побільшає. Ми це розуміємо, тому постійно наголошуємо про необхідність створення комісій тим громадам, які цього ще не зробили. Нагадаю — не менше ніж третину членів комісій повинні складати представники громадськості. Це наш антикорупційний запобіжник», — підкреслила Шуляк.
Нардеп також повідомила, що цьогоріч було б добре обробити загалом 300 тис. заяв на компенсацію «єВідновлення», тобто майже в 4 рази більше, ніж оброблено зараз — 79 тис.
За матеріалами:
РБК-Україна
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