Яке житло обирають українці за програмою єВідновлення — Finance.ua

Яке житло обирають українці за програмою єВідновлення Сьогодні 17:02 — Нерухомість

Яке житло обирають українці за програмою єВідновлення

Чверть українців, які отримали житлові сертифікати єВідновлення вже використали їх на придбання нової домівки.

Про це розповіла Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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Станом на сьогодні вже 1000 українських родин придбали нове житло за кошти програми компенсацій за знищене житло, і за останній місяць кількість угод купівлі - продажу житла в обмін на житловий сертифікат єВідновлення зросла вдвічі.

«На початку лютого нові домівки за кошти єВідновлення придбали перші 500 родин, а ще через місяць їх кількість зросла вдвічі, тобто кількість родин, що отримали нове житло замість знищеного по програмі єВідновлення, перевищила одну тисячу», — повідомила Шуляк.

Скільки коштів вже використали українці

Загальна сума коштів, використаних українцями на нове житло, перевищила 2 млрд гривень.

Ще на майже 1 млрд гривень власники 446 житлових сертифікатів кошти забронювали.

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«Це означає, що вони вже визначились з об‘єктом і протягом 30 днів мають укласти угоду купівлі - продажу», — додала Шуляк.

Де купують житло найчастіше

Найбільше постраждалі внаслідок російської агресії власники нерухомості купують нове житло на Київщині, де сума всіх укладених угод вже перевищила 1 млрд гривень.

Друге місце посідає місто Київ, де використали сертифікатів на загальну суму 413 млн гривень.

На третьому місці опинилась Харківщина, де сума використаних сертифікатів перевищила 185 млн гривень.

Яке житло обирають українці

Найбільшу кількість угод, укладених в обмін на сертифікат єВідновлення, зафіксовано в категорії придбання квартир у багатоповерхових будинках — 684.

Приватні будинки купили 202 власники житлових сертифікатів.

Більшість угод — вторинний ринок. Кількість угод на первинному ринку також зростає - станом на сьогодні це вже 16 угод, хоча раніше їх були одиниці.

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«Незабаром угод на первинці може побільшати, оскільки минулого місяці житлові сертифікати єВідновлення дозволили використовувати у поєднанні з можливостями програми державної іпотеки єОселя», — наголосила Шуляк.

Вона додала, що завдяки програмі компенсацій єВідновлення нове житло придбало вже 10% українців, які подавали на це заявку. Незабаром до фінансування програми можуть долучити кошти з арештованих рахунків росіян за кордоном, які на сьогодні становлять близько 17 мільярдів гривень.

Як подати заявку на компенсацію:

Подати за допомогою порталу або застосунку Дія інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло. Подати заяву на компенсацію через портал або застосунок Дія, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об'єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Дочекатися, доки житло обстежить комісія — це відбудеться протягом 30 днів. Отримати у застосунку Дія житловий сертифікат. Вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в Дії. Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання. Припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Довідка Finance.ua:

віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про те, як у 2024 році буде діяти програма з компенсації за знищене житло. Він заявив, що у цьому році допомогу отримають, зокрема, громадяни, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях України;

у 2024 році планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло за програмою «єВідновлення». Це дозволить забезпечити житлом 1 млн українців.



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