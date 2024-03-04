єВідновлення: відповіді на найпоширеніші запитання про програму — Finance.ua

єВідновлення: відповіді на найпоширеніші запитання про програму
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури відповіли на найпоширеніші питання по програмі єВідновлення.
Як дізнатись в якому магазині можна витратити кошти?
Кошти з картки єВідновлення можна витратити лише в тих магазинах чи підрядниках, які офіційно долучились до програми. Перелік учасників програми можна знайти на сайті.
Зараз вже більше 4,3 тисяч точок в Україні, де ви можете придбати товари та послуги, щоб відновити своє житло.
Як податись на єВідновлення, якщо у співвласника немає застосунку Дія?
Подати заявку на єВідновлення можна і без Дії на мобільному телефоні. Для цього можна звернутись в ЦНАП чи до нотаріуса. Також ви можете подати заявку на порталі Дія, де також немає потреби в смартфоні.
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Чи всі співвласники пошкодженого майна повинні бути присутніми під час візиту комісії?
Ні. Під час оцінки пошкоджень та заповнення чеклиста представниками комісії місцевої ради обов’язково має бути присутнім той з співвласників, який подавав заяву на отримання виплати, або його законний представник.
Що буде з грошима на карті єВідновлення, які ви не використали для ремонту?
Термін дії карток єВідновлення по виплатам до 200 тис. грн — 12 місяців. Після завершення цього періоду картки автоматично закриваються, а кошти повертаються в бюджет. Для капітальних ремонтів, де виплата більша за 200 тис — 18 місяців.
Чи можна отримати виплату єВідновлення, якщо у вас було пошкоджено два об'єкти житла?
Так, ви можете отримати грошову допомогу для двох чи більше об'єктів житла. На кожен пошкоджений об'єкт потрібно подавати окремі заяви і відкривати окремі картки єВідновлення. Картки можуть бути в різних банках, які є учасниками програми єВідновлення.
Довідка Finance.ua:
- у січні 2024 року з’явилась можливість подати заяву на отримання компенсації для відбудови на власній земельній ділянці;
- крім того, житловий сертифікат єВідновлення тепер можна використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки єОселя.
Все, що потрібно знати про програму компенсацій та житлові сертифікати, ми зібрали у статті за посиланням нижче:
Програма компенсацій за повністю знищене житло вже з листопада
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