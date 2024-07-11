Владельцы разрушенного в результате атаки 8 июля жилья уже могут подаваться на єВідновлення: как это сделать — Finance.ua

Владельцы разрушенного в результате атаки 8 июля жилья уже могут подаваться на єВідновлення: как это сделать Сегодня 09:05 — Личные финансы

Владельцы разрушенного в результате атаки 8 июля жилья уже могут подаваться на єВідновлення: как это сделать

Владельцы недвижимости, которым причинен ущерб в результате террористического обстрела рф 8 июля, уже могут подавать заявления на компенсацию от государства по программе єВідновлення.

Об этом заявила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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По ее словам, по состоянию на 10 июля жители Киева и области подали почти 25 тысяч заявлений на компенсацию єВідновлення. Однако, учитывая недавнюю атаку, этих заявлений, должно стать еще больше. Заметим, что в общей сложности за полгода количество заявлений на компенсацию от жителей Киева и Киевщины выросло на 33%.

Сколько выплат уже согласовали украинцам

По словам Шуляк, украинцам уже согласовали выплату за уничтоженное и поврежденное жилье за ​​общую сумму в 7,5 млрд гривен только по Киевскому региону (город и область).

Она подчеркнула — жителям Соломенского, Днепровского, Дарницкого, Святошинского, Деснянского, Шевченковского и Голосеевского районов Киева, жилье которых пострадало или вовсе было уничтожено российскими ракетами, нужно немедленно подаваться на компенсацию.

Алгоритм для получения компенсации єВідновлення

Подать с помощью портала или приложения Дія информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье. Подать заявление за компенсацию через портал или приложение Дія, через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦПАУ убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не выйдет. Дождаться, пока жилье обследует комиссия — это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации. При положительном решении о компенсации за поврежденное жилье для получения средств гражданину нужно открыть счет «єВідновлення» в одном из банков-участников программы. Пока их 7: Приватбанк, Monobank, «Сенс банк», А-банк, ПУМБ, Sportbank и izibank.

В случае уничтоженного жилья алгоритм иной

По словам Шуляк, для этого гражданину необходимо подать обращение о финансировании приобретения жилья, чтобы забронировать соответствующие средства.

Для этого необходимо обновить приложение Дія до последней версии, после чего в разделе єВідновлення открыть вкладку «Сертификаты на жилье» и нажать «Забронировать средства». В течение 5 рабочих дней заявителю поступит подтверждение в Дії о том, что средства забронированы. После этого на приобретение новой недвижимости у граждан есть 30 дней.

«Чтобы приобрести новое жилье, нужно подать обращение о финансировании приобретения жилья, чтобы забронировать средства на покупку нового жилища. Но перед тем как бронировать средства, необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору прав через ЦПАУ или к нотариусам, которые имеют полномочия государственных регистраторов», — отметила Шуляк.

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