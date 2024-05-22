Правительство выделило более 428 миллионов на продление программы «єВідновлення» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство выделило более 428 миллионов на продление программы «єВідновлення»

Казна и Политика
8
Правительство выделило более 428 миллионов на продление программы «єВідновлення»
Правительство выделило более 428 миллионов на продление программы «єВідновлення»
Кабинет Министров выделил из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии более 428 млн грн на продление реализации программы «єВідновлення».
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте также
«Это средства для компенсаций гражданам стоимости сделанных ремонтов в домах, пострадавших от войны», — отметил глава правительства.
По словам премьер-министра, программой «єВідновлення» за год воспользовались более 57 тысяч украинцев, получивших от государства более 11 млрд грн. Из них 5,8 млрд грн — это средства на ремонты, и еще 5,6 млрд грн — на покупку недвижимости через жилищный сертификат.
Сейчас 2800 семей таким образом приобрели себе дом.
Читайте также
Напомним, на компенсацию могут претендовать владельцы частных домов, квартир (жилых помещений), поврежденные из-за боевых действий и находящиеся на неоккупированной территории.
Что нужно для этого сделать:
  1. Подать заявление на компенсацию через «Дію».
  2. Повторно допустить комиссию к обследованию отремонтированного имущества и предоставить ей подтверждающие документы (на льготу и право собственности). Комиссия фиксирует выполнение работы и сравнивает результаты с первичным осмотром, зафиксированным в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.
  3. Конкретная сумма по каждому объекту определяется комиссией на основе расчетов, утвержденных в соответствующем постановлении Кабмина.
В Верховной Раде рассматривают возможность расширить возможности программы компенсаций «єВідновлення» и для украинского бизнеса. К финансированию планируется привлечь международных партнеров.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.