Правительство выделило более 428 миллионов на продление программы «єВідновлення» — Finance.ua

Правительство выделило более 428 миллионов на продление программы «єВідновлення» Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Правительство выделило более 428 миллионов на продление программы «єВідновлення»

Кабинет Министров выделил из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии более 428 млн грн на продление реализации программы «єВідновлення».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Это средства для компенсаций гражданам стоимости сделанных ремонтов в домах, пострадавших от войны», — отметил глава правительства.

По словам премьер-министра, программой «єВідновлення» за год воспользовались более 57 тысяч украинцев, получивших от государства более 11 млрд грн. Из них 5,8 млрд грн — это средства на ремонты, и еще 5,6 млрд грн — на покупку недвижимости через жилищный сертификат.

Сейчас 2800 семей таким образом приобрели себе дом.

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Напомним, на компенсацию могут претендовать владельцы частных домов, квартир (жилых помещений), поврежденные из-за боевых действий и находящиеся на неоккупированной территории.

Что нужно для этого сделать:

Подать заявление на компенсацию через «Дію». Повторно допустить комиссию к обследованию отремонтированного имущества и предоставить ей подтверждающие документы (на льготу и право собственности). Комиссия фиксирует выполнение работы и сравнивает результаты с первичным осмотром, зафиксированным в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Конкретная сумма по каждому объекту определяется комиссией на основе расчетов, утвержденных в соответствующем постановлении Кабмина.

В Верховной Раде рассматривают возможность расширить возможности программы компенсаций «єВідновлення» и для украинского бизнеса. К финансированию планируется привлечь международных партнеров.

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