В Україні планують розширити програму «єВідновлення» на постраждалий бізнес — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні планують розширити програму «єВідновлення» на постраждалий бізнес

Нерухомість
38
В Україні планують розширити програму «єВідновлення» на постраждалий бізнес
В Україні планують розширити програму «єВідновлення» на постраждалий бізнес
У Верховній Раді розглядають можливість розширити можливості програми компенсацій єВідновлення і для українського бізнесу. До фінансування планують залучили міжнародних партнерів.
Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
Читайте також
«Показово за цей період зросли і обсяги погоджених компенсації. Одних лише коштів на ремонт пошкодженого житла за друге півріччя було сплачено у 4,5 разів більше, ніж за перше — 5,9 млрд гривень проти 1,3 млрд гривень. Загалом, за всіма етапами програми погоджено за період дії „єВідновлення“ вже майже 18 млрд гривень», — зазначила Шуляк.
Вона нагадала, що кошти, отримані за програмою — цільові, віртуальні. Тобто вони надаються напряму не отримувачу, якому погодили компенсацію, а продавцю або нерухомості, або будівельних матеріалів і послуг, необхідних для ремонту пошкодженого і купівлі нового замість знищеного житла.
Втім, наголосила Шуляк, деякі бізнеси намагаються шахраювати — реєструватися у програмі під виглядом компаній, які продають будівельну продукцію або послуги, а насправді продають взагалі інші товари.

Читайте також: єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна

«Нещодавно ми спілкувалися з спеціалістами сервісу „Дія“, який є основним оператором послуги „єВідновлення“, і вони підтвердили, що такі спроби бувають, але у 100% випадків вони марні. „Дія“ одразу блокує рітейл, який акредитувався під виглядом продавця будівельних послуг, тобто вся ця історія для таких підприємців дуже швидко закінчуються», — підкреслила Шуляк.
Вона також розповіла, що у Верховній Раді зараз активно обговорюють можливість розповсюдження програми компенсацій «єВідновлення» на бізнес. Але внутрішніх коштів для цього недостатньо, тому зараз ведуться перемовини з міжнародними партнерами, які позитивно оцінюють можливість такого фінансування. Для них основною умовою для його надання є максимальна мінімізація корупційних ризиків.
«Коли ми створювали програму, для нас було головним, щоб на всіх етапах її реалізації можливість корупційних проявів була нульовою. І ми цього досягли — завдяки цифровізації процесу, втручань чиновників у процеси прийняття рішень майже немає. Ми прекрасно розуміли, що задля міжнародного фінансування „єВідновлення“ нам потрібно відпрацювати такий механізм, який можна показати партнерам, які допомагатимуть тільки за умови, що корупції не буде», — зазначила Шуляк.
За її словами, для подальшої реалізації програми вже у цьому році 200 млн доларів надав Світовий Банк. Позитивно оцінив механізми «єВідновлення» і Банк Ради Європи, який вже надав для фінансування програми перший транш у розмірі 100 млн євро. Тобто загалом йдеться про суму, еквівалентну 12 млрд гривень. Більше того, до кінця поточного року, планується підписати угоду на розширення фінансування.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.