єВідновлення розширили на нові території: де можна купити житло за програмою — Finance.ua

єВідновлення розширили на нові території: де можна купити житло за програмою
В Україні розширили перелік громад, де українці можуть купувати нове житло за житлові сертифікати єВідновлення. Відтепер це можуть бути громади з категорії «території можливих бойових дій». Навіть попри те, що деякі з них вже давно розташовані на значній відстані від лінії фронту.
Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
Як було раніше? Згідно з законодавством, яке регулює нарахування і виплату компенсацій в рамках програми єВідновлення, раніше було заборонено купувати житло не лише на територіях, де ведуться воєнні дії, а і на територіях, для яких ще залишається можливість цього.
Наприклад, статус останніх мають, зокрема, 15 громад на Миколаївщині, 16 громад на Сумщині, понад 40 громад на Харківщини, 14 громад на Херсонщині і навіть 4 громади на Чернігівщині. Деякі з них давно знаходяться у відносно безпечних регіонах, як, наприклад, Новгород-Сіверська і Городнянська громади на Чернігівщині, а також Глухівська та Шосткинська громади на Сумщині.
Що змінилося?
Після внесення змін до постанови Кабміну, яка регулює нарахування і виплату компенсацій єВідновлення, купувати житло в обмін на житлові сертифікати єВідновлення дозволили і на територіях, які мають статус тих, де воєнні дії все ще можливі.
«Українці тепер матимуть ширшу географію для вибору нового місця проживання. А це, відповідно, ще більше розширює можливості єВідновлення. З перших днів ми наголошуємо — громадяни не обмежені у праві вибору локації, де вони хочуть жити, використовуючи сертифікат єВідновлення. Але згідно з законодавством про компенсацію в рамках програми єВідновлення житловий сертифікат було заборонено використовувати на територіях, де ведуться бойові дії, а також на тих, для яких все ще існує така можливість. Але відповідна постанова Кабміну тепер дозволяє купувати житло в обмін на сертифікат єВідновлення і там, де бойові дії все ще можливі», — пояснила Шуляк.
Тож тепер перелік територій, на яких заборонено купувати житло, став меншим, а можливостей для українців-власників сертифікатів єВідновлення стало більше. Адже у попередній період неможливість для громадян придбати житло саме там, де вони раніше його мали, створювало певну незручності і було нерозуміння, чому одному населеному пункті купувати житло можна, а у тому, що по сусідству — ні.
Читайте також: єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна
Загалом, по Україні налічується близько 140 громад, які розташовані на територіях все ще можливих бойових дій. Розташовані вони у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській і Чернігівський областях. При цьому, Миколаївщина, Харківщина і Чернігівщина входять у ТОП-5 регіонів, де українці найчастіше купують житло в обмін на житлові сертифікати єВідновлення.
У трійку лідерів входять Київщина, місто Київ і навіть Харківщина. На Київщині таким чином придбали нове житло 886 власників сертифікатів. У місті Київ — 421, а на Харківщині - 532.
Поділитися новиною