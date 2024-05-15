єВідновлення розширили на нові території: де можна купити житло за програмою — Finance.ua

єВідновлення розширили на нові території: де можна купити житло за програмою Сьогодні 16:18 — Особисті фінанси

єВідновлення розширили на нові території: де можна купити житло за програмою

В Україні розширили перелік громад, де українці можуть купувати нове житло за житлові сертифікати єВідновлення. Відтепер це можуть бути громади з категорії «території можливих бойових дій». Навіть попри те, що деякі з них вже давно розташовані на значній відстані від лінії фронту.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Як було раніше? Згідно з законодавством, яке регулює нарахування і виплату компенсацій в рамках програми єВідновлення, раніше було заборонено купувати житло не лише на територіях, де ведуться воєнні дії, а і на територіях, для яких ще залишається можливість цього.

Читайте також Скільком українцям погоджено виплати за програмою «єВідновлення»

Наприклад, статус останніх мають, зокрема, 15 громад на Миколаївщині, 16 громад на Сумщині, понад 40 громад на Харківщини, 14 громад на Херсонщині і навіть 4 громади на Чернігівщині. Деякі з них давно знаходяться у відносно безпечних регіонах, як, наприклад, Новгород-Сіверська і Городнянська громади на Чернігівщині, а також Глухівська та Шосткинська громади на Сумщині.

Що змінилося?

Після внесення змін до постанови Кабміну, яка регулює нарахування і виплату компенсацій єВідновлення, купувати житло в обмін на житлові сертифікати єВідновлення дозволили і на територіях, які мають статус тих, де воєнні дії все ще можливі.

«Українці тепер матимуть ширшу географію для вибору нового місця проживання. А це, відповідно, ще більше розширює можливості єВідновлення. З перших днів ми наголошуємо — громадяни не обмежені у праві вибору локації, де вони хочуть жити, використовуючи сертифікат єВідновлення. Але згідно з законодавством про компенсацію в рамках програми єВідновлення житловий сертифікат було заборонено використовувати на територіях, де ведуться бойові дії, а також на тих, для яких все ще існує така можливість. Але відповідна постанова Кабміну тепер дозволяє купувати житло в обмін на сертифікат єВідновлення і там, де бойові дії все ще можливі», — пояснила Шуляк.

Тож тепер перелік територій, на яких заборонено купувати житло, став меншим, а можливостей для українців-власників сертифікатів єВідновлення стало більше. Адже у попередній період неможливість для громадян придбати житло саме там, де вони раніше його мали, створювало певну незручності і було нерозуміння, чому одному населеному пункті купувати житло можна, а у тому, що по сусідству — ні.

Загалом, по Україні налічується близько 140 громад, які розташовані на територіях все ще можливих бойових дій. Розташовані вони у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській і Чернігівський областях. При цьому, Миколаївщина, Харківщина і Чернігівщина входять у ТОП-5 регіонів, де українці найчастіше купують житло в обмін на житлові сертифікати єВідновлення.

У трійку лідерів входять Київщина, місто Київ і навіть Харківщина. На Київщині таким чином придбали нове житло 886 власників сертифікатів. У місті Київ — 421, а на Харківщині - 532.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.