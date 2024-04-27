Скільком українцям погоджено виплати за програмою «єВідновлення» — Finance.ua

Скільком українцям погоджено виплати за програмою «єВідновлення» Сьогодні 06:06 — Казна та Політика

Скільком українцям погоджено виплати за програмою «єВідновлення»

Виплати компенсацій за пошкоджене та знищене житло за програмою «єВідновлення» погоджено для понад 65 тис. українців, з них майже 13 тис. подали заяви на отримання житлових сертифікатів.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Державна програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло працює майже рік. За цей час понад 86 тисяч українці звернулися по допомогу на поточні та капітальні ремонти. Підтверджено виплати 52,4 тисячам заявників на загальну суму 5,6 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

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Ще майже 13 тис. українців подали заяви на отримання житлових сертифікатів за повністю знищене житло загальною сумою на 10,1 млрд грн.

Зазначається, що 2 402 заявники вже успішно реалізували житлові сертифікати, придбавши нове житло замість знищеного.

Де найчастіше купують нові оселі

Частіше за все нові оселі купують в Київській області та Києві. Також користується попитом нерухомість в Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

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Сумарна вартість придбаного житла становить майже 5 млрд грн.

Найбільша кількість заяв

Найбільше заяв на отримання державної програми компенсацій — і за пошкоджене, і за зруйноване житло — надійшло з наступних областей:

Харківської;

Київської;

Донецької;

Миколаївської.

Нагадаємо, за перші три місяці 2024 року збільшили швидкість обробки заяв, поданих на компенсацію за знищене житло по програмі «єВідновлення».

Кількість виданих сертифікатів зросла більше, ніж у два рази. Це означає, що понад 5 тис. українських сімей отримали нову домівку.

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