Стало известно, сколько средств выплатили по программе «єВідновлення» украинцам — Finance.ua

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Стало известно, сколько средств выплатили по программе «єВідновлення» украинцам

Казна и Политика
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Стало известно, сколько средств выплатили по программе «єВідновлення» украинцам
Стало известно, сколько средств выплатили по программе «єВідновлення» украинцам
За год работы «єВідновлення» более 57 тыс. украинцев получили средства от государства на ремонт или приобретение нового жилья вместо разрушенного в результате боевых действий. Общая сумма уплаченных средств превысила 11 миллиардов гривен.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

На что выделили средства

Более 54 тысяч граждан Украины получили компенсации на ремонт поврежденного жилья на общую сумму 5,8 миллиарда гривен.
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Также поступило 13,5 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов из-за того, что у людей полностью разрушено жилье. Половина заявителей уже получили их, а почти 3 тысячи успешно реализовали сертификаты, приобретя новые дома.
Общая стоимость приобретенного жилья — 5,6 млрд гривен.

Откуда поступает больше всего заявок на компенсацию

Наибольшее количество заявок на компенсацию и поврежденного, и уничтоженного жилья поступает от жителей следующих областей:
  • Харьковской;
  • Киевской;
  • Донецкой;
  • Николаевской;
  • Черниговской;
  • Херсонской.
Программа государственной помощи не только поддерживает людей, чье жилье пострадало от российской агрессии, но и возобновляет бизнес, больше всего тратится на строительные материалы и услуги, стекло, краски и обои.
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На сегодняшний день уже более 3 тысяч компаний являются партнерами государственной программы.
У них более 5 тысяч торговых точек по всей Украине. Две трети из них — ФЛП, маленькие локальные магазины и бизнесы, которые не только помогают восстанавливать жилье, но и создают рабочие места, наполняют налогами бюджет и поддерживают экономику своих общин, подчеркнули в Минвосстановления.
Отмечается, что программа «єВідновлення» реализуется Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке USAID / UK aid проекта TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.
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Программа помогает украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии.
Напомним, в компенсации за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення» отказано 443 заявителям. Главная причина — уничтоженное жилье не было внесено в Государственный реестр вещных прав.
Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк заявила, если записи нет, получить право на компенсацию человек может только через суд.

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

По материалам:
Finance.ua
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