Стало известно, сколько средств выплатили по программе «єВідновлення» украинцам — Finance.ua

Стало известно, сколько средств выплатили по программе «єВідновлення» украинцам Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Стало известно, сколько средств выплатили по программе «єВідновлення» украинцам

За год работы «єВідновлення» более 57 тыс. украинцев получили средства от государства на ремонт или приобретение нового жилья вместо разрушенного в результате боевых действий. Общая сумма уплаченных средств превысила 11 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

На что выделили средства

Более 54 тысяч граждан Украины получили компенсации на ремонт поврежденного жилья на общую сумму 5,8 миллиарда гривен.

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Также поступило 13,5 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов из-за того, что у людей полностью разрушено жилье. Половина заявителей уже получили их, а почти 3 тысячи успешно реализовали сертификаты, приобретя новые дома.

Общая стоимость приобретенного жилья — 5,6 млрд гривен.

Откуда поступает больше всего заявок на компенсацию

Наибольшее количество заявок на компенсацию и поврежденного, и уничтоженного жилья поступает от жителей следующих областей:

Харьковской;

Киевской;

Донецкой;

Николаевской;

Черниговской;

Херсонской.

Программа государственной помощи не только поддерживает людей, чье жилье пострадало от российской агрессии, но и возобновляет бизнес, больше всего тратится на строительные материалы и услуги, стекло, краски и обои.

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На сегодняшний день уже более 3 тысяч компаний являются партнерами государственной программы.

У них более 5 тысяч торговых точек по всей Украине. Две трети из них — ФЛП, маленькие локальные магазины и бизнесы, которые не только помогают восстанавливать жилье, но и создают рабочие места, наполняют налогами бюджет и поддерживают экономику своих общин, подчеркнули в Минвосстановления.

Отмечается, что программа «єВідновлення» реализуется Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке USAID / UK aid проекта TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.

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Программа помогает украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии.

уничтоженное жилье не было внесено в Государственный реестр вещных прав. Напомним, в компенсации за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення» отказано 443 заявителям. Главная причина —

Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк заявила, если записи нет, получить право на компенсацию человек может только через суд.

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