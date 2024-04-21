«єВідновлення»: за последние три месяца увеличилось количество обработанных заявлений — Finance.ua

«єВідновлення»: за последние три месяца увеличилось количество обработанных заявлений Сегодня 09:02 — Казна и Политика

«єВідновлення»: за последние три месяца увеличилось количество обработанных заявлений

В первом квартале этого года увеличили скорость обработки заявлений, поданных на компенсацию за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення». Количество выданных сертификатов возросло более чем в два раза. Это означает, что более 5 тыс. украинских семей получили новый дом.

Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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Соответствующие комиссии, созданные при органах местного самоуправления, обработали 73% всех поданных на этот вид компенсации заявлений. При том что три месяца назад комиссии обработали только 48% поданных заявлений.

Как удалось ускорить процесс

В этом году в Украине планируют обработать почти в 4 раза больше заявлений на компенсацию «єВідновлення».

Как сообщила Шуляк, из-за ежедневной атаки россиян по украинским населенным пунктам все больше людей обращаются за компенсацией.

Поэтому растет и количество поданных заявлений, с которыми начинают работать все больше комиссий.

В настоящее время обработано почти 9,2 тыс. заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье из более 12,5 тыс. поданных. А именно — 73%.

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«Три месяца назад, то есть 17 января 2024 года, наши комиссии отработали 4272 заявления из 8674 поданных. Это в общей сложности 48%. Как мы видим — сейчас эта цифра значительно увеличилась. Как результат — сегодня мы смогли выдать 5,5 тыс. жилищных сертификатов „єВідновлення“. При том что по состоянию на 17 января их было 2,1 тыс. Показатель вырос более чем в два раза», — сообщила Шуляк.

Где быстрее всего обрабатывают заявления

По ее словам, быстрее всего работают с заявлениями в таких областях:

Киевской — обработано 88% заявлений;

Херсонской — 77%;

Донецкой — 72%.

Суммарное количество выданных там жилищных сертификатов составляет около 2,4 тыс.

Также значительные темпы ускорения работы с заявлениями на компенсацию за поврежденное жилье.

В настоящее время комиссии отработали 82% поданных заявлений — 70 тыс. из почти 85 тыс.

По результатам согласована выплата 51,5 тысячи заявителей на общую сумму в 5,5 млрд гривен.

«В настоящее время над заявлениями от граждан работает уже 649 комиссий, при том что на старте программы их было чуть больше 500. Более того, мы постоянно создаем новые, поскольку расширяется и сама программа — запускаются новые категории выплат, то есть работы у комиссий, соответственно, прибавится. Мы это понимаем, поэтому постоянно подчеркиваем необходимость создания комиссий тем общинам, которые этого еще не сделали.

Нардеп также сообщила, что в этом году было бы хорошо обработать в общей сложности 300 тыс. заявлений на компенсацию «єВідновлення», то есть почти в 4 раза больше, чем обработано сейчас — 79 тыс.

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