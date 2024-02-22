Сертификат «єВідновлення» можно использовать с государственной программой «єОселя»: Рада приняла закон — Finance.ua

Сертификат «єВідновлення» можно использовать с государственной программой «єОселя»: Рада приняла закон Сегодня 16:46 — Личные финансы

Сертификат «єВідновлення» можно использовать с государственной программой «єОселя»: Рада приняла закон

Жилищный сертификат «єВідновлення» отныне можно использовать для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки «єОселя».

Как сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, глава политической партии «Слуга народа», заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Елена Шуляк, соответствующий законопроект — № 10 208, поддержали во втором чтении депутаты Верховной Рады.

Что меняется

Теперь владельцы разрушенного жилья имеют больше возможностей для приобретения нового дома.

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Если стоимость выбранного ими нового дома выше, чем сумма, предусмотренная жилищным сертификатом «єВідновлення», они могут получить оставшуюся сумму за счет средств государственного ипотечного кредитования «єОселя», воспользоваться которым можно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Популярность услуги

Как отметила Шуляк, к возможности использовать сертификаты «єВідновлення» для приобретения жилья на первичном рынке украинцы пока присматриваются — по состоянию на 22 февраля в такое жилье инвестировали только 14 владельцев сертификатов «єВідновлення».

«Однако расширение возможностей использовать сертификат после вступления в силу законопроекта № 10 208 может оживить этот процесс», — добавила она.

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В то же время по состоянию на 22 февраля украинцы использовали уже 864 жилищных сертификата «єВідновлення» на приобретение новых домов. Речь идет как о квартирах, так и о частных домах. Большинство сделок — 92%, касаются приобретения жилья на вторичном рынке.

Общая сумма использованных сертификатов — 1,8 млрд гривен.

Всего же по состоянию на этот день было сформировано 3368 жилищных сертификатов на сумму в 6 млрд гривен.

Напомним, украинцы, получившие выплаты для восстановления поврежденных домов по программе «єВідновлення», смогут подать отчет о выполненном ремонте на портале «Дія», а также через ЦПАУ или нотариуса. Раньше сделать это можно было только через приложение «Дія».

Справка Finance.ua:

ранее украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье;

чтобы прекратить право собственности на уничтоженное жилье, без чего невозможно заключение сделки купли-продажи нового дома, теперь достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ). Его можно получить у нотариуса, государственного регистратора в ЦПАУ, а также горсовета общины, где находится уничтоженный объект недвижимости.



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