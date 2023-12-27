Как приобрести новое жилье с помощью программы «єВідновлення» — Finance.ua

Как приобрести новое жилье с помощью программы «єВідновлення» Сегодня 19:02 — Недвижимость

Как приобрести новое жилье с помощью программы «єВідновлення»

Каждый владелец жилищного сертификата, полученного от государства по программе «єВідновлення» в качестве компенсации за уничтоженное в результате войны жилье, может обменять его на новый дом.

Об этом сообщила глава партии «Слуга народа», глава комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, для получения сертификата гражданину необходимо забронировать соответствующие средства. Как это сделать:

обновить приложение Дія до последней версии;

в разделе єВідновлення открыть вкладку «Сертификаты на жилье» и нажать «Забронировать средства»;

в течение 5 рабочих дней вам придет подтверждение в приложении Дія о том, что средства забронированы. А на покупку новой недвижимости у граждан есть 30 дней.

Читайте также Общая сумма жилищных сертификатов єВідновлення достигла 2 млрд гривен: сколько граждан получат новое жилье

«Для того чтобы приобрести новое жилье, нужно подать заявление на бронирование средств на покупку нового дома. Но перед тем как бронировать средства, необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Для этого нужно обратиться в ЦПАУ или к нотариусам, имеющим полномочия государственных регистраторов», — добавила она.

Шуляк также подчеркнула, что именно гражданин выбирает населенный пункт и тип своего нового жилья: будь то квартира на вторичном рынке или инвестиция в первичную недвижимость. Государство не может изменить выбор гражданина, который выбирает себе жилище.

Народный депутат также отметила, что по состоянию на сегодняшний день украинцы подали уже 7781 заявление на компенсацию за уничтоженное жилье и 3179 из них уже обработано.

«По количеству поданных заявлений со значительным отрывом от других областей лидируют Харьковская и Киевская области, где подано соответственно 3144 и 2148 заявлений. Следующая в списке областей, жители которых активно подают заявления на компенсацию єВідновлення по уничтоженному жилью — Николаевская. Ее жители подали 623 заявления», — подытожила Шуляк.

Справка Finance.ua:

правительство внесло изменения в программу предоставления льготных ипотечных кредитов єОселя Украинцы смогут покупать не только квартиры, но и жилые дома;

на Едином портале государственных услуг «Дія» запустили обмен жилищного сертификата на жилье. Средний размер жилищного сертификата 2 млн грн;



подать заявление о получении выплат за поврежденное жилье можно на портале «Дія», а также через ЦПАУ или нотариуса. Раньше сделать это можно было только через приложение.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.