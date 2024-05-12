Чому українцям відмовляють у компенсації по «єВідновленню»: названо причину — Finance.ua

Чому українцям відмовляють у компенсації по «єВідновленню»: названо причину
У компенсації за знищене житло по програмі «єВідновлення» відмовлено 443 заявникам. Головна причина — знищене житло не було внесене у Державний реєстр речових прав.
Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, глава партії «Слуга Народу» Олена Шуляк виданню «Економічна правда».
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За її словами, наразі видається більше ніж 1 тис. житлових сертифікатів за місяць.
«За цей же період сума компенсацій, які видають громадянам, чиє житло знищено в результаті російської збройної агресії, зростає в середньому на 1 млрд гривень. Більше того, ми бачимо, що українці в середньому витрачають на придбання нового житла більше ніж 1 млрд гривень за тридцять днів», — зазначила Шуляк.
Вона уточнила, що лише 443 заявники отримали відмову у компенсації за знищене житло. Однак загальна кількість відмов поступово зменшується.
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«У період з 7 квітня по 8 травня на компенсацію за знищене житло подалася 1651 родина. І відмовлено лише 26% з них. При цьому, наприклад, відсоток відмов станом на 3 березня становив 34%», — пояснила Шуляк.
Чому відмовляють у компенсації
Однією з головних причин відмови є відсутність реєстрації житла у Державному реєстрі речових прав. Шуляк нагадала, що Реєстр запустили лише у 2013 році, тому багато нерухомості до нього не внесли.
Вона зазначає, що частина людей ще доносить дані, хтось намагається відновити правоустановчі документи, тому що у багатьох вони або згоріли, або взагалі були втрачені. Тому важливо, щоб ГРРП мав відповідний запис.
«Якщо запису немає, отримати право на компенсацію людина може лише через суд. Але як показує судова практика, це теж не боляче і не страшно, оскільки суди зазвичай виносять такі рішення на користь позивачів», — наголосила Шуляк.
Вона додає, що поступово програма єВідновлення покращується завдяки новим оновленням.
Зокрема, з кінця 2023 року українці можуть подавати заяви на отримання грошової компенсації не лише через програму «Дія», а й через Центри надання адміністративних послуг та нотаріусів.
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