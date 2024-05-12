Чому українцям відмовляють у компенсації по «єВідновленню»: названо причину — Finance.ua

Чому українцям відмовляють у компенсації по «єВідновленню»: названо причину Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

Чому українцям відмовляють у компенсації по «єВідновленню»: названо причину

У компенсації за знищене житло по програмі «єВідновлення» відмовлено 443 заявникам. Головна причина — знищене житло не було внесене у Державний реєстр речових прав.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, глава партії «Слуга Народу» Олена Шуляк виданню «Економічна правда».

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За її словами, наразі видається більше ніж 1 тис. житлових сертифікатів за місяць.

«За цей же період сума компенсацій, які видають громадянам, чиє житло знищено в результаті російської збройної агресії, зростає в середньому на 1 млрд гривень. Більше того, ми бачимо, що українці в середньому витрачають на придбання нового житла більше ніж 1 млрд гривень за тридцять днів», — зазначила Шуляк.

Вона уточнила, що лише 443 заявники отримали відмову у компенсації за знищене житло. Однак загальна кількість відмов поступово зменшується.

«У період з 7 квітня по 8 травня на компенсацію за знищене житло подалася 1651 родина. І відмовлено лише 26% з них. При цьому, наприклад, відсоток відмов станом на 3 березня становив 34%», — пояснила Шуляк.

Чому відмовляють у компенсації

Однією з головних причин відмови є відсутність реєстрації житла у Державному реєстрі речових прав. Шуляк нагадала, що Реєстр запустили лише у 2013 році, тому багато нерухомості до нього не внесли.

Вона зазначає, що частина людей ще доносить дані, хтось намагається відновити правоустановчі документи, тому що у багатьох вони або згоріли, або взагалі були втрачені. Тому важливо, щоб ГРРП мав відповідний запис.

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«Якщо запису немає, отримати право на компенсацію людина може лише через суд. Але як показує судова практика, це теж не боляче і не страшно, оскільки суди зазвичай виносять такі рішення на користь позивачів», — наголосила Шуляк.

Вона додає, що поступово програма єВідновлення покращується завдяки новим оновленням.

Зокрема, з кінця 2023 року українці можуть подавати заяви на отримання грошової компенсації не лише через програму «Дія», а й через Центри надання адміністративних послуг та нотаріусів.

Економічна Правда За матеріалами:

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