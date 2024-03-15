Новий рекорд програми єВідновлення: кількість використаних українцями сертифікатів зросла за місяць на 75% — Finance.ua
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Новий рекорд програми єВідновлення: кількість використаних українцями сертифікатів зросла за місяць на 75%

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Новий рекорд програми єВідновлення: кількість використаних українцями сертифікатів зросла за місяць на 75%
Новий рекорд програми єВідновлення: кількість використаних українцями сертифікатів зросла за місяць на 75%
Українці почали активніше обмінювати житлові сертифікати єВідновлення на нове житло. Сума компенсацій єВідновлення, яку українцям погодили як за пошкоджене, так і за знищене житло, станом на 15 березня склала 12,5 млрд гривень.
Про це повідомила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Як змінились показники

Станом на 15 березня українці використали в півтора рази більше сертифікатів, ніж станом на 15 лютого.
Попередній рекорд був у грудні 2023 року, але стосувався не використаних, а виданих сертифікатів — їх загальна сума тоді зросла протягом місяця на 50%.
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Темпи зростання по етапу програми єВідновлення, який стосується знищеного, а не пошкодженого житла, нині продемонстрували новий абсолютний рекорд: за останній місяць — в період з 15 лютого по 15 березня, нове житло за сертифікат єВідновлення придбало на 74% їх власників більше, ніж станом на 14 лютого. Подібний відсоток зростання — на 75% - і по загальній сумі використаних коштів.
«Станом на 15 лютого для придбання нової домівки використали 751 житловий сертифікат на загальну суму в 1,6 млрд гривень. А сьогодні бачимо 1310 використаних житлових сертифікатів на суму в 2,8 млрд гривень. Попередній рекорд у нас був у грудні минулого року, але він стосувався виданих, а не використаних сертифікатів. Тоді за період з 5 по 26 грудня сума виданих сертифікатів збільшилась на 50% - з 2 млрд гривень до 3 млрд гривень», — пояснила Шуляк.

У чому причини

Нардепка додала, що причиною такого зростання є довіра українців до програми.
Парламентарка нагадала: над розглядом заяв на компенсацію за пошкоджене і знищене в результаті збройної агресії житло нині в Україні працює 643 комісії, при тому, що на старті програми їх було трохи більше 500.
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Але кількість комісій, підкреслила Шуляк, все одно варто збільшувати. Більше того, є громади, які відповідні комісії не створили і досі.

Де заяви розглядають найшвидше

Беззаперечний лідер по швидкості опрацювання заяв - Київщина. Тут комісії вже розглянули 86% заяв — 2,8 тис з 3,2 тис.

Довідка Finance.ua:

  • за словами Олени Шуляк, люди, які втратили житло, хочуть максимально швидко отримати нову оселю і переїхати туди з родиною. Тому вони здебільшого обирають вторинний ринок;
  • на первинному ринку попит є хіба на ті квартири, які вже збудовані й де зроблений первинний ремонт.
За матеріалами:
Finance.ua
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