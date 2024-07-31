Новые правила программы «єВідновлення»: украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые правила программы «єВідновлення»: украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья

Недвижимость
21
Новые правила программы «єВідновлення»: украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья
Новые правила программы «єВідновлення»: украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья
Украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат «єВідновлення», а средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной. Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств из компенсации.
Соответствующий законопроект — № 11 444, зарегистрирован в Верховной Раде, сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
Читайте также
По ее словам, во время проведения в конце прошлого года публичных консультаций по совершенствованию механизма программы «єВідновлення» участники неоднократно отмечали необходимость пересмотра некоторых норм закона, регулирующего программу, поскольку они существенно ограничивали украинцев.
Именно поэтому все необходимые в этой связи изменения прописали в законопроекте № 11 444.

Что предлагают

Предлагается, чтобы граждане Украины, которые покупают жилье за ​​средства «єВідновлення», не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Кроме того, текущие счета, открытые для зачисления компенсации, нельзя будет арестовать или взыскать в рамках исполнения закона «Об исполнительном производстве». Исключение — ситуации, когда компенсацию получили незаконно и ее должны вернуть в полном объеме.
Также в документе прописаны процедуры признания населенного пункта территорией, непригодной для жизнедеятельности, и, соответственно, расположенное там жилье приравнивается к уничтоженному объекту. Обследование такого жилья для получения компенсации не потребуется.
Читайте также
Кроме этого, законопроект предлагает, чтобы компенсацию «єВідновлення» можно было использовать для погашения кредита на приобретение или инвестирование в объект жилой недвижимости, или земельный участок, на котором расположен такой объект. Предполагается, что компенсация за поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества, в отношении которого имеется обременение его ипотекой, предоставляется при условии получения согласия кредитора.
Помимо упрощения процедуры получения компенсации законопроект более четко прописывает как условия ее предоставления, так и непредоставления. В частности, добавляется такое основание для отказа, как подача заявления по объекту, который не был поврежден или уничтожен в результате российской вооруженной агрессии.
Устанавливается ответственность за нецелевое использование денежных средств компенсации «єВідновлення».
Читайте также
Напомним, на днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 440, который предлагает упростить процесс получения компенсаций «єВідновлення» гражданам, чье жилье не внесено в Государственный реестр вещных прав. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье. Но если эту выписку получить в БТИ по тем или иным причинам было невозможно, единственным вариантом доказать свое право собственности и, соответственно, право на компенсацию был суд.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.