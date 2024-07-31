Новые правила программы «єВідновлення»: украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья — Finance.ua

Новые правила программы «єВідновлення»: украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья Сегодня 15:45 — Недвижимость

Новые правила программы «єВідновлення»: украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья

Украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат «єВідновлення», а средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной. Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств из компенсации.

Соответствующий законопроект — № 11 444, зарегистрирован в Верховной Раде, сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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По ее словам, во время проведения в конце прошлого года публичных консультаций по совершенствованию механизма программы «єВідновлення» участники неоднократно отмечали необходимость пересмотра некоторых норм закона, регулирующего программу, поскольку они существенно ограничивали украинцев.

Именно поэтому все необходимые в этой связи изменения прописали в законопроекте № 11 444.

Что предлагают

Предлагается, чтобы граждане Украины, которые покупают жилье за ​​средства «єВідновлення», не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Кроме того, текущие счета, открытые для зачисления компенсации, нельзя будет арестовать или взыскать в рамках исполнения закона «Об исполнительном производстве». Исключение — ситуации, когда компенсацию получили незаконно и ее должны вернуть в полном объеме.

Также в документе прописаны процедуры признания населенного пункта территорией, непригодной для жизнедеятельности, и, соответственно, расположенное там жилье приравнивается к уничтоженному объекту. Обследование такого жилья для получения компенсации не потребуется.

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Кроме этого, законопроект предлагает, чтобы компенсацию «єВідновлення» можно было использовать для погашения кредита на приобретение или инвестирование в объект жилой недвижимости, или земельный участок, на котором расположен такой объект. Предполагается, что компенсация за поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества, в отношении которого имеется обременение его ипотекой, предоставляется при условии получения согласия кредитора.

Помимо упрощения процедуры получения компенсации законопроект более четко прописывает как условия ее предоставления, так и непредоставления. В частности, добавляется такое основание для отказа, как подача заявления по объекту, который не был поврежден или уничтожен в результате российской вооруженной агрессии.

Устанавливается ответственность за нецелевое использование денежных средств компенсации «єВідновлення».

Напомним, на днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 440, который предлагает упростить процесс получения компенсаций «єВідновлення» гражданам, чье жилье не внесено в Государственный реестр вещных прав. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье. Но если эту выписку получить в БТИ по тем или иным причинам было невозможно, единственным вариантом доказать свое право собственности и, соответственно, право на компенсацию был суд.

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