В Украине планируют расширить программу «єВідновлення» на пострадавший бизнес — Finance.ua

В Украине планируют расширить программу «єВідновлення» на пострадавший бизнес Сегодня 11:06 — Недвижимость

В Украине планируют расширить программу «єВідновлення» на пострадавший бизнес

В Верховной Раде рассматривают возможность расширить возможности программы компенсаций «єВідновлення» и для украинского бизнеса. К финансированию планируется привлечь международных партнеров.

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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«Показательно за этот период выросли и объемы согласованных компенсаций. Одних только средств на ремонт поврежденного жилья за второе полугодие было уплачено в 4,5 раза больше, чем за первое — 5,9 млрд гривен против 1,3 млрд гривен. В целом, по всем этапам программы согласовано за период действия „єВідновлення“ уже почти 18 млрд гривен», — отметила Шуляк.

Она напомнила, что средства, полученные по программе — целевые, виртуальные. То есть они предоставляются напрямую не получателю, которому согласовали компенсацию, а продавцу или недвижимости, или строительных материалов и услуг, необходимых для ремонта поврежденного и покупки нового вместо уничтоженного жилья.

Впрочем, подчеркнула Шуляк, некоторые бизнесы пытаются жульничать — регистрироваться в программе под видом компаний, продающих строительную продукцию или услуги, а на самом деле продают вообще другие товары.

«Недавно мы общались со специалистами сервиса „Дія“, который является основным оператором услуги „єВідновлення“, и они подтвердили, что такие попытки бывают, но в 100% случаев они тщетны. „Дія“ сразу блокирует ритейл, который аккредитовался под видом продавца строительных услуг, то есть вся эта история для таких предпринимателей очень быстро кончается», — подчеркнула Шуляк.

Она также рассказала, что в Верховной Раде сейчас активно обсуждают возможность распространения программы компенсаций «єВідновлення» на бизнес. Но внутренних средств для этого недостаточно, поэтому сейчас ведутся переговоры с международными партнерами, положительно оценивающими возможность такого финансирования. Для них основным условием для его предоставления является максимальная минимизация коррупционных рисков.

Когда мы создавали программу, для нас было главным, чтобы на всех этапах ее реализации возможность коррупционных проявлений была нулевой. И мы этого добились — благодаря цифровизации процесса вмешательств чиновников в процессы принятия решений почти нет. Мы прекрасно понимали, что для международного финансирования «єВідновлення» нам нужно отработать такой механизм, который можно показать партнерам, которые будут помогать только при условии, что коррупции не будет", — отметила Шуляк.

По ее словам, для дальнейшей реализации программы уже в этом году 200 млн долларов предоставил Всемирный Банк. Положительно оценил механизмы «єВідновлення» и Банк Совета Европы, который уже предоставил для финансирования программы первый транш в размере 100 млн евро. То есть, в общем, речь идет о сумме, эквивалентной 12 млрд гривен. Более того, до конца текущего года планируется подписать соглашение на расширение финансирования.

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