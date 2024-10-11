Актовые записи в приложении «Дія»: что нужно знать — Finance.ua

Актовые записи в приложении «Дія»: что нужно знать
В сентябре в «Дії» запустили электронное отображение информации актовых записей о рождении, браке, расторжении брака, смене имени.
Об этом напомнила пресс-служба «Дії».
Для чего это? Они понадобятся, когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену имени или когда забираете посылку жены на Укрпочте. Несколько кликов в приложении — и показали свидетельство о браке.
Чтобы все заработало, для начала убедитесь, что обновили «Дію» до последней версии и подтягивайте свидетельства в разделе Документы.
Почему может не подтянуться актовая запись?
Это возможно, если:
- вы сменили фамилию после создания актовой записи;
- вашего налогового номера нет в реестре актов гражданского состояния (ГРАГС).
Также эксперты отмечают, что иногда свидетельство может подтянуться с ошибкой — это случается, если данные в актовой записи отличаются от паспорта или бумажного свидетельства или есть ошибка в поле. Чтобы исправить это, нужно написать команде поддержки «Дії» — они зафиксируют и передадут обращение в ГРАГСы на решение.
Как добавить актовую запись
Актовые записи автоматически подтягиваются. У вас должен быть верифицирован налоговый номер в «Дії», а в ГРАГС — информация для актовой записи.
Также пользователи могут скрыть актовые записи о рождении, но со временем появится возможность скрывать и другие.
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