Актовые записи в приложении «Дія»: что нужно знать — Finance.ua

Актовые записи в приложении «Дія»: что нужно знать Сегодня 16:14

Актовые записи в приложении «Дія»: что нужно знать

В сентябре в «Дії» запустили электронное отображение информации актовых записей о рождении, браке, расторжении брака, смене имени.

Об этом напомнила пресс-служба «Дії».

Для чего это? Они понадобятся, когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену имени или когда забираете посылку жены на Укрпочте. Несколько кликов в приложении — и показали свидетельство о браке.

Чтобы все заработало, для начала убедитесь, что обновили «Дію» до последней версии и подтягивайте свидетельства в разделе Документы.

Почему может не подтянуться актовая запись?

Это возможно, если:

вы сменили фамилию после создания актовой записи;

вашего налогового номера нет в реестре актов гражданского состояния (ГРАГС).

Также эксперты отмечают, что иногда свидетельство может подтянуться с ошибкой — это случается, если данные в актовой записи отличаются от паспорта или бумажного свидетельства или есть ошибка в поле. Чтобы исправить это, нужно написать команде поддержки «Дії» — они зафиксируют и передадут обращение в ГРАГСы на решение.

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Как добавить актовую запись

Актовые записи автоматически подтягиваются. У вас должен быть верифицирован налоговый номер в «Дії», а в ГРАГС — информация для актовой записи.

Также пользователи могут скрыть актовые записи о рождении, но со временем появится возможность скрывать и другие.

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