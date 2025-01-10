Денежное довольствие ВСУ — 5 факторов, которые влияют на его размер — Finance.ua
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Денежное довольствие ВСУ — 5 факторов, которые влияют на его размер

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Денежное довольствие ВСУ — 5 факторов, которые влияют на его размер
Денежное довольствие ВСУ — 5 факторов, которые влияют на его размер
На размер выплат для военнослужащих ВСУ влияют занимаемая в армии должность и воинское звание. А также три других важных фактора, которые влияют и на ход военной службы в целом.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Из чего состоит денежное довольствие воинов ВСУ

Денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины состоит из нескольких частей.
Это как основные, так и дополнительные выплаты. Дополнительные выплаты могут быть ежемесячными и единовременными.
В частности, эти выплаты включают:
  1. Основные выплаты: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет.
  2. Дополнительные выплаты: повышение должностного оклада, разные надбавки, доплаты и вознаграждения постоянного характера, а также премия.
  3. Единовременные выплаты: вознаграждения и пособия, которые предоставляются при определенных обстоятельствах.
Как пишет Суспільне, в Минобороны отметили, что целью денежного довольствия является поддержание должного уровня жизни военных и их семей, мотивации к исполнению служебных обязанностей, а также компенсация за специфические условия и риски военной службы.
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В оборонном ведомстве также пояснили, что ежемесячные основные виды денежного довольствия для военнослужащих ВСУ охватывают постоянные составляющие, выплачиваемые каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы.
К таким видам обеспечения относятся:
  1. Должностной оклад — это основная часть денежного довольствия, которая зависит от должности военного. На более высоких должностях оклады больше, что определяет базовый уровень денежного довольствия.
  2. Оклад по воинскому званию — это составляющая денежного довольствия военнослужащего, которая выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от занимаемой военнослужащим должности.
  3. Надбавка за выслугу лет — это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных Силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностному и воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).
К ежемесячным дополнительным видам денежного довольствия военнослужащих ВСУ относятся:
1. Повышение должностного оклада — это базовое увеличение оклада для военных, которые проходят военную службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный.
К примеру, в горных пунктах, определенных правительством, должностные оклады повышаются на 25% от суммы должностного оклада. Если должностной оклад составляет 2550 грн, сумма повышения составит 638 грн.
2. Надбавки — это выплаты за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания, военнослужащим-донорам.
Например, надбавка за особенности прохождения службы выплачивается в размере 65% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет. Если должностной оклад составляет 2550 грн, оклад за воинское звание — 530 грн и надбавка за выслугу лет — 770 грн, то надбавка за особенности прохождения службы составит 2503 грн в месяц.
3. Доплаты — это выплаты за полученную ученую степень, например, кандидата наук или доктора наук, а также за полученное ученое звание, например, доцента или профессора. Военнослужащие, занимающие определенные должности, могут получить дополнительно от 5 до 10% должностного оклада, в зависимости от уровня достижений в научной и профессиональной деятельности.
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4. Вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты — это специальная форма материального стимулирования для лиц, занимающихся критически важными функциями в сфере киберзащиты национальной безопасности.
Военнослужащие, работающие с киберзащитой, получают вознаграждение, которое может составлять до 100% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет в зависимости от уровня выполняемых задач.
5. Вознаграждение за особенности прохождения службы (обучение) во время военного положения (особого периода) — это ежемесячная выплата в размере 2 350 грн курсантам высших военных учебных заведений, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе.
6. Премия — ежемесячная выплата военнослужащим в соответствии с их личным взносом в общие результаты службы. В среднем премия составляет от 15 000 до 30 000 грн.

Пять факторов, формирующих размер выплат для военных

На размер денежного довольствия военнослужащих (как основных, так и дополнительных выплат) влияет пять различных факторов.
Это прежде всего занимаемая должность и воинское звание.
Также денежное довольствие зависит от:
  • продолжительности;
  • интенсивности;
  • условий военной службы
По материалам:
Novyny.live
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