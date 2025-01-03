Зарплаты украинских военных с 1 января — Finance.ua

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Зарплаты украинских военных с 1 января

Казна и Политика
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Зарплаты украинских военных с 1 января
Зарплаты украинских военных с 1 января
Зарплаты украинских военных с 1 января 2025 года не изменятся. Действующий размер довольствия должен сохраниться, если бюджет на текущий год не будет пересмотрен.
Как ранее объясняли парламентарии, размер выплат может быть скорректирован с учетом инфляции и повышения цен. Однако для этого необходимо принять дополнительные решения.
Как говорится в Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и Постановлении Кабинета министров № 168, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:
  • 30 тыс. грн для тех, кто ведет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф;
  • 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, которые осуществляют оперативное управление подразделениями;
  • 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен;
  • 70 тыс. грн доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.
По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, общая зарплата может варьироваться от 20 до 190 тысяч гривен в месяц. «Зарплата немного больше 20 тысяч у меня как у младшего сержанта. У рядового не намного меньше — 21 300 гривен. Зависит от должности. Далее идет доплата за интенсивность боевых действий — по меньшей мере 30 тысяч, максимум 100 тысяч. То есть тот, кто постоянно воюет, — 120 тысяч. Еще доплата 70 тысяч за пребывание больше месяца в зоне боевых действий», — пояснил Сазонов в эфире «Новини.Live».
Он также добавил, что наибольшие выплаты получают те, кто непосредственно находится на первой линии обороны. Кроме того, он добавил, что в силах обороны действуют премии за уничтоженную российскую технику. Однако он назвал этот вопрос «несколько трудным».
Отметим, с марта 2025 года в Украине курсанты 1−2 курсов будут получать не менее 8 тысяч гривен, а курсанты 3−4 курсов — более 20 тысяч гривен в месяц. Такие изменения направлены на улучшение мотивации будущих офицеров и повышение престижа военной службы.
По материалам:
Обозреватель
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