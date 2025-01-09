Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке

24
Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке
Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке
Верховная Рада приняла законопроект № 12 076 Об изменениях в Закон «О воинской обязанности и службе» относительно особенностей взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки. Решение было принято на заседании 9 января.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что предусматривает законопроект

Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и пройдет:
  • для студентов заведений высшего образования — в самих заведениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
  • для граждан, впервые планирующих поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих — в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.
Мужчины от 18 до 25 лет смогут самостоятельно выбрать время прохождения базовой военной подготовки до того, как им исполнится 24.
Читайте также
Также этот документ позволяет парням, которым сейчас исполняется 18 лет за границей, встать на учет, не приезжая в Украину.
Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке
В документе указано, что с 2025 года срочная служба будет отменена, а введена базовая общевойсковая подготовка. Следует заметить, что этот вид службы будет обязательным для мужчин, пригодных для службы по состоянию здоровья.

Учет военнообязанных женщин

В частности, в Законе «О воинской обязанности и военной службе» определено, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению (обращению) берутся на военный учет призывников.
После прохождения базовой военной службы освобожденные от военной службы женщины берутся на военный учет военнообязанных в порядке и сроке, определенных частью 11 статьи 26 настоящего Закона.
При рассмотрении в зале была добавлена ​​норма о том, что женщины берутся на военный учет военнообязанных только по их желанию, а не автоматически. Таким образом, мобилизовать добровольно прошедших базовую военную службу женщин без их желания не будут.
Читайте также
Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.
Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме вышеуказанных женщин, окончивших медицинские учреждения, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.