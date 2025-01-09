Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке — Finance.ua

Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке Сегодня 11:47

Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке

Верховная Рада приняла законопроект № 12 076 Об изменениях в Закон «О воинской обязанности и службе» относительно особенностей взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки. Решение было принято на заседании 9 января.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что предусматривает законопроект

Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и пройдет:

для студентов заведений высшего образования — в самих заведениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

для граждан, впервые планирующих поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих — в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.

Мужчины от 18 до 25 лет смогут самостоятельно выбрать время прохождения базовой военной подготовки до того, как им исполнится 24.

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Также этот документ позволяет парням, которым сейчас исполняется 18 лет за границей, встать на учет, не приезжая в Украину.

В документе указано, что с 2025 года срочная служба будет отменена, а введена базовая общевойсковая подготовка. Следует заметить, что этот вид службы будет обязательным для мужчин, пригодных для службы по состоянию здоровья.

Учет военнообязанных женщин

В частности, в Законе «О воинской обязанности и военной службе» определено, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению (обращению) берутся на военный учет призывников.

После прохождения базовой военной службы освобожденные от военной службы женщины берутся на военный учет военнообязанных в порядке и сроке, определенных частью 11 статьи 26 настоящего Закона.

При рассмотрении в зале была добавлена ​​норма о том, что женщины берутся на военный учет военнообязанных только по их желанию, а не автоматически. Таким образом, мобилизовать добровольно прошедших базовую военную службу женщин без их желания не будут.

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Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме вышеуказанных женщин, окончивших медицинские учреждения, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.

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