Три условия, гарантирующие военным вознаграждение в 30 тысяч грн — Finance.ua

Три условия, гарантирующие военным вознаграждение в 30 тысяч грн Сегодня 16:48

Три условия, гарантирующие военным вознаграждение в 30 тысяч грн

Военнослужащие в Украине, выведенные из района введения боевых действий на восстановление, имеют право на вознаграждение в 30 тысяч гривен.

Вознаграждение в 30 000 гривен выплачивается для военных, чья воинская часть включена в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства или в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Сил обороны государства, если она была выведена из зоны военных действий на восстановление.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Чтобы подтвердить, что воинская часть или орган военного управления находится в резерве Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен предоставить приказ, которым будет определена задача на их содержание в резерве Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины или применение по его решению.

В то же время, дополнительное вознаграждение будет выплачиваться в случае одновременного соблюдения условий:

есть боевой приказ командира воинской части о боевом задании;

выполнение военным боевого задания в составе резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Сил обороны государства.

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